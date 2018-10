Carambol pe DN1 din cauza unui șofer inconștient In aceasta dimineațpa, in jurul orei 6,20, un barbat in varsta de 55 ani din comuan Voila a condus un autoturism Volkswagen Sharan pe DN 1 dinspre Fagaras catre Brasov. La un moment dat s-a angajat intr-o depasire intr-o zona cu marcaj longitudinal continuu si a acrosat doua tiruri, unul aflat pe sensul sau de mers si unul care se deplasa din directia Brasov catre Sibiu. Acesta din urma a franat pentru a-i permite autoturismului Sharan sa efectueze depasirea si a fost lovit din spate de un alt autoturism condus de un barbat de 54 ani din Halchiu. Din accident au rezultat doar pagube materiale.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

