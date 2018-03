Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, pe Autostrada Timișoara - Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. The post Accident teribil pe Autostrada Timișoara – Lugoj. Trei mașini implicate, doua victime appeared first on Renasterea banateana .

- Patru persoane au fost transportate la spital, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc pe o strada din municipiul Satu Mare in care au fost implicate trei autobuze, cauza fiind nerespectarea distantei in mers, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident de groaza pe o autostrada din centrul orașului Ohio. Peste 81 de autovehicule s-au ciocnit violent din cauza ca a nins pe neașteptate.Autoritațile au declarat ca mizeria a blocat autostrada timp de mai multe ore.

- Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul unei intersectii cu drumul care duce catre localitatea Tomnatic. Soferul uneia dintre masini a semnalizat virajul la stanga, catre Tomnatic, insa soferul unui alt autoturism care venea din spate a incercat…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Un accident grav, soldat cu patru victime, a avut loc, duminica seara in sectorul 1. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier, victimele fiind transportate la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ilfov-Bucuresti, Adrian Marin, in accidentul care a avut loc in jurul orei 21:00, au…

- Accident grav in Capitala, duminica seara. Trei masini au fost implicate intr-un grav accident care s-a produs pe Soseaua Gheorghe I. Sisesti la intersectia cu strada Oaspetilor, potrivit ISU.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- ACCIDENT GRAV pe DN1C in localitatea CICARLAU. Doua persoane ranite(O persoana incarcerata) .DOUA masini implicate Politistii au fost sesizati ca in Cicarlau la intrarea dinspre Baia Mare, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, soldat cu doua victime ranite dintre care una incarcerata.. Din…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- O soferita nu a oprit la indicatorul STOP si a fost lovita in plin de un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, una dintre masini a ricosat in alte doua autovehicule. Cele trei victime au fost preluate de ambulanta si duse la spital. O tanara de 19 ani a fost graf ranita.…

- O fetita de sase ani a murit, iar trei persoane au ramas incarcerate, dupa ce doua masini s-au lovit frontal, vineri seara, pe un drum judetean din Timis, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung de Tisa, judetul Maramures, a murit, joi, la Spitalul din Sighetu Marmatiei, dupa ce s-a rasturnat cu un tractor si a fost ranit, iar in timp ce era transportat la spital masina in care se afla a fost implicata in carambol, transmite corespondentul Mediafax.

- Accident spectaculos in aceasta dimineața pe DN 66, in județul Hunedoara, intre Simeria și Hațeg. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. Poziția in care a ajuns insa, este una spectaculoasa. Atat șoferul mașinii, un barbat de 46 de ani cat și…

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- In cursul diminetii de azi, un accident rutier s a produs pe Centura de Vest a orasului Ploiesti. Doua autoturisme au fost mplicate in eveniment. Cinci persoane se aflau in vehicule la momentul producerii accidentului. Potrivit ISU Prahova, o persoana a ramas incarcerata iar alte doua persoane au primit…

- Accident rutier astazi, in Timiș, cu 10 persoane implicate. Un microbuz și o autoutilitara au fost distruse in urma impactului puternic ce a avut loc in localitatea Iosifalau din comuna Topolovațu Mare, in care au fost implicate 10 persoane. Opt dintre acestea erau pasageri in microbuz, in timp ce celelalte…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Accident spectaculos pe autostrada București – Pitești la kilometrul 50. Un șofer a pierdut controlul volanului intr-o curba strana, la Post-ul Accident pe Autostrada! A zburat cu mașina de pe podul de la Corbii Mari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, nu au fost persoane încarcerate. de î”Am intervenit cu doua autospeciale, am înteles ca ar fi fost trei autovehicule implicate, un al patrulea ceva mai usor. Din cele trei autovehicule am înteles ca au fost asistate medical…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Accident de circulație, luni seara, pe bulevardul Take Ionescu, chiar in fața sediului IPJ Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce trei mașini s-au ciocnit ca urmare a faptului ca o șoferița nu a acordat prioritate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 88, in zona localitatii Valcelele, judetul Calarasi, pe sensul de mers catre capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale.Autoturismul din…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Accident pe DN 66 in localitatea Pui in care sunt implicate 3 autoturisme. Primele informații arata ca este vorba despre 3 raniți dintre care unul incarcerat. In ajutorul raniților sunt dislocate echipaje de descarcerare și prim ajutor ale Detașamentului Petroșani și Garzii Baru, precum și un echipaj…

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Ninge de cateva ore la Constanta, iar pe carosabil incepe sa se depuna zapada. An aceste conditii a avut loc in aceasta dupa amiaza un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme, care au fost avariate. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul pranzului in municipiul Constanta, in zona Trocadero. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme: un taxi, un opel inmatriculat in judetul Tulcea si o masina sport. In accident au fost avariate cele trei autoturisme. Conform unor…

- Doi pasageri și șoferul unui taximetru au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un alt automobil. Cei doi tineri au suferit comoții cerebrale, iar taximetristul s-a ales cu mai multe fracturi in regiunea cutiei toracice.

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident in care au fost implicate o masina si un maxi taxi, acesta producandu-se din cauza ca soferul autoturismului nu a acordat prioritate, potrivit reprezentantilor Politiei Ilfov.

- Accident violent in raionul Edineț. Trei persoane au fost traumate dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat intr-un copac. Impactul a avut loc azi dimineața in jurul orei 05:30 in apropiere de localitatea Hlinaia.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 16, pe drumul de legatura dintre DN 1 si DN 72, in zona Parcului Industrial Ploiesti. Au fost implicate un autoturism si un autobuz care transporta pasageri. Se pare ca accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. In urma impactului…

- Accidentul a avut loc astazi, in jurul pranzului, langa Sannicolau Mare, mai exact pe DJ682 la ieșirea din localitatea Saravale catre Sanpetru. Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns pompieri, polițisti si medici care au acordat primul ajutor…

- Viscolul a provocat marți seara un teribil accident în lant lânga Buffalo, în statul New York. Cel putin o persoana a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de masini. De zece zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est.…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Doua familii au ajuns, astazi, la spital, in urma unui accident petrecut la intrare in Timișoara, pe strada Polona. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, la un moment dat, o femeie in varsta de 36 de ani, care conducea o mașina dinspre Utvin spre Timișoara, in care se…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața și alte șase persoane au fost ranite in urma unui accident tragic petrecut joi, in jurul orei 22.30, pe DJ 101A, in localitatea prahoveana Cocoraștii Colț.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…