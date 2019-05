Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta. Potrivit IPJ Constanta trei autoturisme au fost implicate. Din primele informatii cinci persoane au fost ranite usor. Se pare ca un autoturism ar fi patruns pe contrasens. Politistii rutieri au deschis…

- Doua persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua accidente produse duminica landul german Thuringia, au anuntat autoritatile, precizand ca primele informatii indica faptul ca unul dintre accidente ar fi fost cauzat de grindina, ...

- Un adolescent de 17 ani a fost retinut de politisti, la Constanta, in vederea obtinerii unei sentinte de arest preventiv, fiind acuzat ca ar fi violat o fetita de sase ani, in locuinta acesteia, presupusul agresor fiind ruda cu victima, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- O persoana a fost ranita, fiind preluata de un elicopter SMURD, in urma unui accident rutier in lant in care au fost implicate patru autoturisme, petrecut joi dupa-amiaza pe DN 22, la intrarea in localitatea constanteana Lumina, potrivit agerpres.ro.Citește și: Orange, Telekom, Vodafone și…

- O galateanca a fost retinuta de politistii constanteni, dupa ce s-a stabilit ca aceasta, impreuna cu o adolescenta de 15 ani, au comis mai multe furturi din locuinta prin metoda "imprietenire - prezentare produse cosmetice", cu un prejudiciu total de circa 12.000 de lei, victimele fiind persoane…

- Traficul rutier s a intensificat pe DN 1, duminica, formandu se coloane de masini pe sensul spre Bucuresti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, traficul rutier s a intensificat in special in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei.…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care una a ramas incarcerata, miercuri seara, pe E85, intre Adjud si Sascut, in urma coliziunii dintre o ambulanta si un autoturism care nu a acordat prioritate la iesirea de pe un drum secundar, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La iesirea…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la sensul giratoriu din intersectia strazii Bucuresti cu bulevardul 1 Decembrie. Din primele informatii, o persoana a fost ranita.La fata locului intervine un echipaj SMURD C. ...