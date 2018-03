Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Un accident rutier soldat cu avarierea a șase autoturisme a avut loc, în acest weekend, pe strada Gheorghe Dima, din Cluj-Napoca.”La data de 10 martie a.c., în jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Șoferul unui microbuz a fost transportat în stare grava la spital, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion plin cu pietriș. Totul a avut loc pe șoseaua de centura a Edinețului. Potrivit poliției, șoferul microbuzului, în vârsta de 42 de…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Potrivit unor statistici, portretul robot al soferului din Romania implicat in cele mai multe accidente rutiere este: sofer tanar la volanul unei masini foarte puternice. Soferii cu varsta de pana la 25 de ani care conduc masini cu o capacitate cilindrica de peste 2,5 litri sunt, statistic, cei care…

- Un sofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp, informeaza Romania TV. In urma impactului, tanarul a ramas incarcerat. Pompierii militari l-au scos din masina si a fost dus de urgenta la spital. Citeste si Un mort si trei raniti, in urma unui accident…

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- Trei oameni au ajuns la spital, dupa ce un microbuz de linie s-a ciocnit cu un automobil care venea pe contrasens. Accidentul a avut loc in aceasta seara in apropiere de satul Fundul Galbenei, raionul Hancesti.

- O soferita nu a oprit la indicatorul STOP si a fost lovita in plin de un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, una dintre masini a ricosat in alte doua autovehicule. Cele trei victime au fost preluate de ambulanta si duse la spital. O tanara de 19 ani a fost graf ranita.…

- Accidentul rutier de ieri din Telenești, in urma carora au decedat doua persoane, iar a treia a fost traumatizata, a fost cauzat de lipsa pneurilor de iarna la vehicule. Inspectoratul Național de Patrulare anunța ca va stopa și documenta șoferii a caror automobile nu sunt echipate cu pneuri corespunzatoare…

- Un moldovean de 60 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la o inaltime de sapte metri, informeaza Noi.md. Accidentul s-a produs ieri, 13 februarie, in comuna Cadelbosco di Sopra, Italia. Potrivit presei locale, in timp ce efectua lucrari de constructie, barbatul si-ar fi pierdut…

- Accidentul a avut loc in aceasta seara pe DJ 692, intre localitațile Variaș și Gelu. Un șofer beat nu a pastrat banda de mers și a intrat intr-un autocar care circula din sens opus. Impactul a fost unul extrem de puternic, mașina ajungand in campul de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns de…

- La data de 10.02.2018, in jurul orelor 18.24, L.F., de 42 de ani, din Cimpeni, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe DN 75 la km 98+650 metri, pe raza localitații Muncelu, judetul Alba, a surprins și accidentat, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, pe C.C., o femeie de 56 ani,…

- Trei perosane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce autoturismul in care circulau a fost scapat de sub control. Accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, pe DN 29, in localitatea Dumbraveni. Șoferul unui autoturism marca BMW 740, care se deplasa dinspre Botoșani spre ...

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost retinut pentru tentativa de omor, duminica seara, dupa ce a fost audiat timp de aproximativ sapte…

- Soferul autoturismului care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, a fost condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Accidentul a avut loc vineri seara in jurul orei 17.40 pe DN14 la intrarea in Șura Mare dinspre Sibiu. Doi șoferi sunt raniți. Șoferul unui turism condus spre Mediaș nu a adaptat viteza in...

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, dupa ora 5.00, pe raza localitatii Cosevita. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un autocamion. In urma impactului, atat soferul ct si celelalte doua persoane aflate in amsina au avut nevoie de ingrijiri medicale. „ISU…

- Cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier, una fiind in stare de inconstienta. Mai multe echipaje de la SMURD acorda asistenta medicala ranitilor, iar politistii audiaza martorii si fac masuratori la fata locului pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.

- Șoferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, soț și soție, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Mikloș Geza Alexandru, din Stremț, se face vinovat de comiterea infracțiunii…

- Soferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, sot si sotie, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Miklos Geza Alexandru, din Stremt, se face vinovat de comiterea infractiunii…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni,...

- Accident spectaculos, noaptea trecuta, intr-un sens giratoriu din Constanța. Șoferul unui Volkswagen a zburat peste sensul giratoriu și a ramas suspendat cu mașina in aer.Accidentul s-a produs pe...

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- "Doar majorarea cuantumului de amenda nu a dat rezultatul scontat. Daca persoana este prinsa a doua sau a trei data in stare de ebrietate la volan atunci ar putea sa fie privat pe viata de a conduce mijlocul de transport", a spus Ghenadie Cioban, sef adjunct al Inspectoratului de Probatiune, potrivit…

- Cele doua animale se plimbau libere pe sosea, informeaza Romania TV. La un moment dat, acestea au iesit brusc in fata unei masini. Soferul a incercat sa le evite, insa nu a reusit. In urma impactului unul dintre cai a decedat, iar soferul si pasagerul din dreapta au fost grav raniti si transportati…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- Un autobuz a luat foc in nord-vestul Kazakhstanului, ucigand 52 de persoane, a spus ministrul de interne. Doar cinci persoane au reușit sa iasa din mașina in flacari și au scapat cu viața primid ingrijiri medicale din partea echipajelor de salvare, scrie BBC News. Accidentul s-a produs joi dimineața,…

- Accident grav la Timișoara in aceasta dupa amiaza! Doua mașini s-au ciocnit violent, iar patru persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Take Ionescu, mai exact la Badea Carțan. Un șofer a trecut pe culoare roșie a semaforului și a izbit in…

- 1. Este cea mai convenabila si usor de realizat intoxicare ce poate functiona impecabil la nivelul electoratului intern din Ungaria si a celor cu drept de vot, alegatori cu dubla cetatenie romana si maghiara ce vor putea vota in viitorul scrutin electoral din tara vecina.

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- TRAGIC… Marian Bostan, tanarul care se afla la volanul masinii spulberate de un tren, la jumatatea lunii decembrie, in Gara Rosiesti, a murit. Starea lui era critica inca de atunci, intrucat suferise multiple traumatisme cranio-cerebrale. Dupa aproape o luna de coma, medicii, impreuna cu familia, au…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Doi tineri de 19 ani au ajuns la spital luni noaptea, dupa ce autoturismul in care circulau s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp din zona localitatii Cumparatura. Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 00.40, pe DN 2, in timp ce un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, conducea un ...

- Trei din copiii accidentati grav vineri seara, pe DN 17 in Bistrita-Nasaud, sunt in stare foarte grava, doi dintre ei fiind operati de urgenta. Celelate trei persoane ranite se afla in evaluare, cu numeroase traumatisme survenite in urma accidentului, la spital ajungand si soferul, un minor de 16 ani,…

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Accidentul cumplit in urma caruia a murit profesoara Cornelia Rapiteanu a fost provocat chiar de fiica acesteia, o tanara de 27 de ani. Ea a ratat o depașire și s-a rasucit pe șosea, fiind izbita de un autoturism care venea din sens opus. Alte trei femei, pritre care o adolescenta de 17 ani, au fost…

- Soferul unui autoturism cu volan pe dreapta a intrat in alte 5 mașini oprite la semafor. Conform martorilor dar și medicilor, șoferul de 22 de ani a facut o criza de epilepsie și un picior i-a ramas blocat pe pedala de accelerație. In urma impactului cinci persoane au fost ranite si sase masini…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 (13.40, ora Romaniei), pe Autostrada A3, in zona Metten (Straubing, landul Bavaria), in sud-estul Germaniei.Un autocar din Romania, in care erau 51 de persoane, a lovit din spate un camion, inmatriculat tot in Romania. Accidentul s-a produs in…

- Un ofițer SRI a provocat un accident mortal, dupa ce a consumat alcool. Un angajat din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00. Victima a fost lovita in timp ce…

- Coliziunea a patru autovehicule – la bordul carora se aflau un copil si 8 adulti – a facut necesara interventia cadrelor medicale de la SMURD si Ambulanta. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza in Olt, mai exact pe drumul european 574, in apropiere de Valea Mare. In urma impactului, doua persoane…