- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Slatina ndash; Craiova, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autoturisme, un autotren si o autocisterna, traficul a fost oprit total."Precizam ca din rezervorul autocisternei sunt…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta. Potrivit IPJ Constanta trei autoturisme au fost implicate. Din primele informatii cinci persoane au fost ranite usor. Se pare ca un autoturism ar fi patruns pe contrasens. Politistii rutieri au deschis…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov ndash; Fagaras, la kilometrul 187, la iesirea din localitatea Codlea catre Vladeni judetul Brasov , a avut loc o coliziune intre patru autovehicule doua camioane si doua autoturisme .In urma impactului, o persoana…

- Un carambol rutier a avut loc vine dupa amiaza, pe DN1, judetul Alba. O persoana a fost ranita.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E81 Alba Iulia ndash; Turda, la iesirea din orasul Teius spre Aiud in judetul Alba , a avut loc un accident rutier in care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, joi, ca traficul rutier a fost oprit pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 52, din cauza vizibilitatii scazute. Potrivit sursei citate, cauza vizibilitații scazute este producerea unui incendiu de vegetatie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 56A, in localitatea Vanatori, judetul Mehedinti, a avut loc o coliziune frontala intre 2 autoturisme.Din primele informatii accidentul a avut loc ca urmare a unei patrunderi pe contrasens, pe fondul unei depasiri neregulamentare.In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu Deva, la kilometrul 242, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune din cauza vitezei.Potrivit Infotrafic, primul autoturism…

- Accident rutier cu trei autoturisme in Ploiesti, pe Centura de Vest.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov Ploiesti, la kilometrul 66 500 de metri, la intrarea in municipiul Ploiesti dinspre Campina judetul Prahova , a avut loc un accident rutier…