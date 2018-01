Carambol A2, Vâlcelele, judeţul Călăraşi. Trei mașini s-au ciocnit Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din spate. In urma incidentului de pe Autostrada Soarelui nu au rezultat victime. In prezent este restrictionata doar banda de urgenta, pe care se afla toate autovehiculele implicate, fara probleme de circulatie pe benzile de deplasare unu si doi. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

