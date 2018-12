Caracatița „jurnaliștilor” și „analiștilor” plătiți de PSD cu 10 milioane de lei din bani publici Pentru a-și incasa „onorariile" cat mai discret, propagandiștii media folosesc o schema financiara bine pusa la punct. Ingineria este destul de simpla: PSD platește in baza unor contracte doua firme deținute de consultanții de casa ai lui Dragnea, iar acestea vireaza banii mai departe catre firmele „jurnaliștilor" și „analiștilor". Sumele provin din subvenția platita de stat, adica de noi toți, partidelor politice parlamentare. „Cațavencul", campion la contracte de consultanța Pe primul loc la capitolul "incasari de la PSD" sta Doru Bușcu, consultantul cel mai intim al lui Dragnea. In timpul liber,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doru Bușcu, redactorul-șef al publicației „Cațavencii”, aduce in fața publicului episoade fie uitate, fie necunoscute din viața lui Cozmin Gușa, patronul Realitatea TV. De la declarația lui, „Rusia este a doua mea patrie”, și pana la statutul de ucenic declarat al fostului șef al Securitați ceaușiste,…

- *Dispus, precum se vede, sa ramana pana la capat langa fuhrerul mustacios din Saelele, ca un Goebbels ceva mai implinit la gușa, Doru Bușcu vede peste tot conspirații și acoperiți, al caror unic scop in viața este sa-i darame idolul. Intr-un editorial intitulat „Manu militari” și publicat in revista Cațavencii,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura anunța, ca pana la data de 17 decembrie 2018 inclusiv, se depun la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile…

- De curand, oficialii Bentley au spus ca analizeaza lansarea unui model 100% electric in urmatorii ani, pe platforma Premium Platform Electric (PPE) a grupului Volkswagen. Oficialii constructorului spuneau atunci ca așteapta o decizie pentru aprobarea proiectului, dorind ca primul model electric de…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibila plangerea deputatei Steluta Cataniciu, vicepresedinte ALDE, impotriva sentintei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a constatat in 2015 ca aceasta a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese.Plangerea depusa…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 20, ca o persoana a fost lovita de tren in zona localitații Apahida. Din primele informații, accidentul ar fi avut loc la al doilea pasaj dupa aerodrom, spre Apahida. In urma apelului la 112, la fața locului intervenit pompierii din cadrul…

- "Sistemul de automatizare este cel care conditioneaza darea in exploatare a Magistralei 5. Pe de alta parte, nu trebuie sa ne ascundem, lucrarile se desfasoara intr-un ritm mai lent decat cel care ar trebui din cauza problemelor financiare pe care Astaldi le are, la nivel de grup. Cu toate acestea,…

- Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment declansata de Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15.11.2018, pe motiv ca USLM nu a respectat Legea dialogului social, a informat luni Metrorex. Cu toate acestea sindicaliștii nu fac niciun pas inapoi. Ei vor recurge miercuri…