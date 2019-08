Stiri pe aceeasi tema

- Este informație incendiara in ancheta de la Caracal. Telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri noapte, atunci cand persoana in posesia careia se afla telefonul a ieșit de pe grupul Whatsapp ale liceului la care invața Luiza. Momentul a fost imortalizat de una din colegele Luizei, care a anunțat…

- Ministrul interimar al internelor, Mihai Fifor crede ca Gheorghe Dinca s-a jucat cu anchetatorii, iar individul cercetat pentru oribilele crime de la Caracal „e un om care se vede ca stie bine ce a facut”. Fifor a dezvaluit ca investigatorii verifica și posibilele conexiuni ale lui Dinca in Italia,…

- Surse judiciare sustin ca acesta le-a indicat anchetatorilor un loc dintr-o padure din Caracal, iar acolo s-au gasit mai multe oase. Anchetatorii au ridicat aceste oase si le vor duce pentru a compara ADN-ul, informeaza Antena 3.

- Informații șoc - Anchetatorii iau astazi amprente de pe poarta `Casei Groazei` din Caracal, la mai bine de o saptamana de cand Alexandra Macesanu a disparut, informeaza Antena3.Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a ajuns, astazi, la casa din Caracal unde le-ar fi ucis pe…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Informații bomba in cazul crimelor din Caracal! Potrivit știripesurse.ro, care citeaza postul de televiziune Antena3, polițiștii ar fi primit un pont potrivita caruia Alexandra ar fi inca in viața. Potrivit aceleiași surse, Alexandra s-ar afla in viața intr-o casa din Caracal și ar fi ascunsa intr-un…

- A durat 19 ore pana cand Politia a reusit sa gaseasca, in Caracal, locatia in care se presupune ca Alexandra, fata de 15 ani, a fost omorata si arsa. Serviciul de Telecomunicatii Speciale spune ca e datoria companiei de telefonie mobila sa identifice locatia. Politistii s-au invartit insa pe strazi,…

- Antena 3 a prezentat mai multe imagini din casa si curtea mecanicului care este principalul suspect in cazul disparitiei celor doua fete din Caracal. Anchetatorii au gasit mai multe ramașițe umane, bijuterii și haine. Exista suspiciunea ca victimele ar fi fost tranșate și arse. Iata…