Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul Caracal. Gheorghe Dinca si-a schimbat declaratiile despre crime. Vezi ce s-a intamplat cu Alexandra Gheorghe Dinca sustine la ultimele audieri ca a ars-o pe Alexandra in mai putin de doua ore, folosind si vaselina, nu aproape toata ziua, cum a declarat initial. Oferta…

- Rasturnare de situație in cazul Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a spus ca dorește sa schimbe anumite declarații pe care le-a facut in fața oamenilor legii! Ce detalii l-au facut pe inculpat sa iși schimbe declarația? Rasturnare de situație in cazul Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a spus ca dorește sa…

- Se implineste o luna de cand apelul la 112 al unei adolescente rapite in Caracal – Alexandra Macesanu a provocat una dintre cele mai grave crize institutionale din Romania ultimilor ani.

- Jurnaliștii de la Antena 3 au facut un experiment șocant, dupa ce criminalul din caracal, Gheorghe Dinca, a spus ca a ars cadavrele Alexandrei și Luizei.S-au folosit materialele pe care Dinca spune ca le-a utilizat. Intr-un butoi din metal s-a pus vaselina, un covor bituminat, dar și multe…

- Tudor Chirila a vorbit, in timpul unui concert susținut la Constanța, despre crimele din Caracal. Acesta a acuzat poliția ca este mai prietena cu interlopii decat cu cetațenii. Dupa incheierea concertului susținut de trupa Vama in Piațaa Ovidiu din Constanța, formația a fost rechemata pe scena, moment…

- Rasturnare de situația in cazul Caracal. Ieri, șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca anchetatorii nu pot intra in casa lui Gheorghe Dinca cata vreme acesta nu este fața la cautari. Dinca a blocat ancheta DIICOT in casa sa, dupa ce in ultimele zile i-a fost rau. Mai mult, acesta va ramane inca o saptamana…

- Lovitura de teatru in cazul care a cutremurat intreaga Romanie! Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani, violata și sechestrata de monstrul din Caracal, ar putea fi in viața.Polițiștii vin cu noi informații, care arunca-n aer cazul in care a fost arestat, pentru 30 de zile, Gheorghe Dinca, dezvaluit,…