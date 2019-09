CARACAL. Procurorul Cristian Popescu, cerere către ÎCCJ. Avocat: Se poate deschide o cutie a Pandorei „Se spune ca nu s-a intervenit in locuința, deși era o stare de necesitate in acest sens. Se face o confuzie aici legat de atribuțiile poliției și ale procurorilor vizavi de salvarea vieții unei persoane. Pentru a salva, poliția are obligația sa intervina, pentru ca aceste norme cad exclusiv in sarcina lor. Este diferența evidenta intre doua acțiuni - salvarea vieții și actele de urmarire penale. Ambele cad in sarcina lucratorilor de poliție. (...) Lucratorii de poliție s-au organizat prin prisma organizarii șefilor, din dispoziția conducerii IPJ Caracal. Nu a intervenit procurorul. Dansul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

