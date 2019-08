Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Caracal au devenit recent extrem de prompti. Mai nou, îi iau la secție și îi amendeaza pe cei care se strâng în fața casei lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Motivul? Protesteaza și le aduc injurii agenților.

- Politistii romani continua sa-si "dea in petec", in incercarea de a fi mai catolici decat Papa. Ultima isprava a oamenilor legii este legata de intamplarile de la Caracal. O femeie a fost amendata fiindca a fost prezenta in fata casei lui Gheorghe Dinca si si-a strigat supararea. Si se pare nu e singura!

- Polita din Caracal a amendat o femeie prezenta in fata casei lui Gheorghe Dinca fiindca a adus „injurii organelor de politie fara a avea un motiv intemeiat”. Femeia a primit 300 de lei amenda fiindca le-a strigat politistilor „sa va fie rusine”, dar nu este singura sanctionata.

- Criminalul din Caracal ramane in spital inca o saptamana. Acesta a fost dus astazi la INML dupa ce a acuzat dureri de splina. Dinca susține ca ar fi fost batut de polițiști la descinderea in casa sa.Conform Romania TV, Dinca va ramane in spital inca o saptamana, lucru care blocheaza accesul…

- • S-a dat alarma si la Iasi dupa ce doua minore au disparut fara urma, la cateva ore distanta • Un dintre fete face parte dintr-o familie extrem de buna si se pare ca ar fi plecat de acasa dupa ce ar fi avut ceva discutii cu parintii • Cea de-a doua fata a fost [...]

- Daca modificarile la Legea poliției ar fi fost promulgate de Președintele Romaniei și nu ar fi fost blocate la Curtea Constituționala, polițiștii nu ar fi stat ca proștii in fața casei criminalului din Caracal, bronzandu-se la luna pentru ca procurorul nu le-a permis accesul inainte de ora 6 dimineața…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, și unchiul Alexandrei Maceșanu, fata rapita și violata de Gheorghe Dinca, susține ca polițiștii nu au fost lasați sa intre la casa suspectului crimei din Caracal. De altfel, polițiștii care au reușit dupa ore de cautari…