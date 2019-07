Caracal: Peste 400 de persoane s-au adunat in fata casei suspectului Peste 400 de persoane s au adunat vineri seara in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, din Caracal, imobilul fiind perchezitionat de anchetatori de dimineata, relateaza Agerpres.Oamenii, care sunt furiosi, cer pedepsirea criminalului si a persoanelor care ar fi vinovate de interventia cu intarziere la casa barbatului. Ei sunt nemultumiti ca au trecut aproape 19 ore de la momentul in care fata a cerut ajutor la 112 si pana cand anchetatorii au intrat in locuinta suspectulu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…

- Oamenii legii sunt aproape de a dovedi ca suspectul principal in cazul uciderii celor doua adolescente a comis abominabilele fapte. In urma cu puțin timp, o informație noua a fost furnizata de reprezentanții poliției.

- De mai bine de zece ore, oamenii asteapta! In acest timp, politistii continua cercetarile. In urma cu cateva minute, angajatii de la spalatorie si-au impartit pumni, sub privirile ingrozite ale celor prezenti la fata locului.

- Cazul fetelelor disparute din Caracal ia amploare odata cu identificarea mai multor probe in locuința criminalului care le-ar fi ucis, desfigurat cu acid și ars in curtea casei. Ramașițele umane au fost gasite in mai multe butoaie metalice, in fantana dar și in frigider.

- O fetița a leșinat de doua ori in fața casei suspectului din Caracal. Aceasta ar fi fost extrem de emoționata de ceea ce s-a intamplat acolo la fața locului. Tanara a leșinat, iar dupa cateva secunde și-a revenit. A facut cațiva pași insoțita de rudele sale, iar mai apoi a leșinat a doua…

