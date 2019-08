Stiri pe aceeasi tema

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal. „Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele…

- Procurorul-șef al DIICOT, Felix Banila, a precizat marți dimineața ca ancheta in cazul Caracal a evoluat mai ales pentru ca au fost gasite noi probe și ca spera ca, in maximum 15 zile, sa fie incheiate perchezițiile de la casa lui Gheorghe Dinca, in cadrul noului mandat,

- Procurorii DIICOT au oferit noi informații despre cercetarile care se desfașoara la locuința lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Autoritațile au decis ca perioada sa fie prelungita cu inca o saptamana.

- Anchetatorii vor folosi aparatura speciala pentru scanarea solului pentru a face cercetari in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Sunt cautate probe pe care suspectul le-ar fi putut ingropa in pamant sau in gropile betonate. Cercetarile au fost reluate marți in gospodaria lui Gheorghe Dinca. Aceasta…

- Familia Luizei a depus o cerere la DIICOT in dosarul anchetei in cazul din Caracal prin care solicita daune morale in valoare de 300.000 de euro, au precizat surse judiciare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE și Pro Romania Surse judiciare au precizat,…

- Anchetatorii au identificat, in urma perchezițiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dinca, alte fragmente osoase și probe biologice care urmeaza a fi analizate din punct de vedere genetic și antropologic, informeaza reprezentantul DIICOT. Percheziția va fi reluata sambata. „In urma perchezițiilor…

- Scafandrii cauta in mai multe lacuri din trei județe, sperand sa descopere resturi ale victimelor presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii se vor intoarce in locuința unde au fost gasite resturi umane și obiecte care au aparținut Alexandrei Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de individul reținut…