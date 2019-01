Cara mic si Caramitru

Stiri pe aceeasi tema

- „Unitatea de elita” a DNA, de la Ploiesti, a fost facuta una cu pamantul. Mircea Negulescu bate matanii si baga acatiste la greu, in speranta ca Dumnezeu se va milostivi si va face o minune care sa-l scape de puscaria care i se arata tot mai des in vis. Dumnezeu, insa, din cate se vede, […] In sfarsit,…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in cursul noptii de luni spre marti au observat in Piața Victoriei, in jurul orei 3,40, un barbat care se uita ... The post Urmarit national, capturat la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ca la fiecare sarbatoare importanta pentru romani, si in acest an, inainte de Craciun, la muzeul aflat in apropiere de Piata Victoriei veti gasi deschis un targ cu produse si bunatati autohtone! De aceasta data, targul, denumit simbolic Cadouri de Craciun, va tine trei zile. Se va deschide la finalul…

- Neomarxistilor atei din Piata Victoriei le sta in gat Catedrala. Lor le plac bisericile daramate, nu alea construite. Cine a demolat biserici, in tara asta? Ceausescu, un antichrist analfabet care avea la fel de multe diplome ca tefelistii, dar era mai capabil decat ei. Vreti “spitale, nu Catedrale”?…

- In ultima vreme s-au inmultit mesajele de SOS la call center-ul Tatalui. Mi-e foame si nu ma ajuta nimeni. Nu am un loc de munca la fel de bine platit ca al vecinului de la 3. Nu mi-au calculat bine pensia, sunt bolnav si nu am prins compensate luna asta. Ajuta-ma sa prind un loc […] Telefonul rosu…

- Ziua de joi are o mare insemnatate pentru crestinii ortodocsi, indeosebi pentru cei care poarta numele Sfintilor Mihail si Gavriil, sarbatoriti pe 8 noiembrie. Este o sarbatoare marcata cu cruce rosie in calendar. Arhanghelul Gavriil este cel care a adus vestea cea mare – ca Fiul lui Dumnezeu se va…

- Smaranda Carare, unul dintre simbolurile protestelor #Rezist, a murit in urma unei boli care a rapus-o inainte de a implini 18 ani. Fata care a susținut Romania la protestele din Piața Victoriei a fost rapusa de cancer. Smaranda a participat la proteste, cu toate ca se lupta cu o boala ingrozitoare.…