- Mick Jagger a revenit pe scena dupa ce a suferit o operație pe cord in luna aprilie. Solistul de la Rolling Stones parea incantat ca și-a revenit și a impartașit aceste momente cu fanii sai intr-un story, pe Instagram, scrie realitatea.net.

- Majda, frumoasa colega a lui Cristi Brancu de la ''Agenția Vip'', traiește o poveste de dragoste ca in filme. Deși a trecut printr-un eșec sentimental, dupa separarea de tatal micuței sale, Majda a simțit din nou fiorii dragostei datorita lui Mihai Ștefan.

- POVESTE… Au trecut 30 de ani de la disparitia fostului presedinte comunist Nicolae Ceausescu. Cu toate acestea, abia acum apar unele detalii care demonstreaza ca, in spatele aparentei de om dur si necrutator, se ascundea un suflet emotionant. Nascuta la Negresti, in octombrie 1958, Matilda Pascal Cojocarita…

- Volei Alba Blaj, caștigatoarea eventului in voleiul feminin romanesc in 2019, a reușit o mutare extraordinara, convingandu-l pe antrenorul Darko Zakoc sa continue pe banca tehnica a formației din “Mica Roma”!!! La fel ca in urma cu doi ani, cand iarași Volei Alba Blaj și-a trecut in palmares eventul,…

- Actorul Jason Momoa (39 de ani) este unul dintre actorii cu cea mai spectaculoasa ascensiune din ultimii ani, fiind distribuit in roluri care au starnit respectul cinefililor, mai ales in randul doamnelor, pasionate de un corp „sculptat cu dalta”. Daca nu ati auzit de Jason Momoa, sigur ati auzit de…

- Departe de vremea cand Johnny Depp jura revistei Rolling Stone ca va ramane singur pentru a nu mai trece prin suferinta pricinuita de casatoria cu Amber Heard, care continua sa-l acuze de abuzuri fizice, actorul pare sa fi intors pagina, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia Desi…