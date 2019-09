Cara Delevingne s-a căsătorit în secret cu actrița Ashley Benson In urma cu cateva luni Cara Delevingne a recunoscut public ca are o relație cu actrița Ashley Benson, iar acum s-a aflat ca cele dpua s-au casatorit in secret. Modelul și actrița au postat pe Instagram un filmuleț in care se sarutau și iși sarbatoreau prima aniversare de cuplu, iar apoi au aparut impreuna la parada PRIDE. View this post on Instagram #PRIDE ????❤️????????❤️???? @ashleybenson A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jun 14, 2019 at 6:01pm PDT La inceputul lunii trecute au aparut mai multe zvonuri in presa straina potrivit carora cele doua s-au casatorit in Las Vegas.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

