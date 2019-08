Stiri pe aceeasi tema

- Top modelul britanic Cara Delevingne si actrita americana Ashley Benson s-au casatorit in urma cu cateva zile intr-o capela din Las Vegas, informeaza ziarul The Sun citat marti de EFE. Cara Delevingne, 26 de ani, model si actrita care a jucat in filme ca 'Suicide Squad', iar Benson, in varsta…

- Modelul Cara Delevingne s-a casatorit cu o femeie? Presa internationala vuieste zilele acestea despre casatoria dintre modelul Cara Delevingne si iubita acesteia, Ashley Benson. Se pare ca ceremonia s-ar fi desfasurat in Las Vegas, la o capela cu tematica Elvis, candva la inceputul acestui an. Paris…

- "In baza informatiilor disponibile, aceste acuzatii nu pot fi dovedite dincolo de orice indoiala rezonabila", se arata intr-un comunicat al procurorului din comitatul Clark, din Nevada. Cristiano Ronaldo este acuzat de Kathryn Mayorga, in varsta de 35 de ani, ca a violat-o in 2009, intr-o camera de…

- Un cutremur de 6,4 grade, cel mai puternic din ultimii 20 de ani, a avut loc în aceasta seara în California. Seismul s-a produs la o adâncime de 4 kilometri într-o zona desertica putin populata. La Ridgecrest, aproape de epicentru, au avut loc mai multe incendii,…

- Judecatorul districtual Brian Cogan a declarat luni ca nu ar pune la indoiala "masurile administrative speciale" pe care guvernul american le-a impus la adresa lui Guzman, care a evadat de doua ori din arest in Mexic, inainte de a fi extradat in SUA, in 2017.Judecatorul din Brooklyn a refuzat…

- Actrita americana Anne Hathaway, cunoscuta din filme precum "Les Miserables" si "Diavolul se imbraca de la Prada", a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, in plina campanie de promovare a noului ei film "The Hustle", potrivit AFP.