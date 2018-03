Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Studiourile Warner Bros reediteaza producția ”TOMB RAIDER – Lara Croft”, dupa 17 ani, iar in prim plan este de data asta Alicia Vikander. Actrița suedeza o inlocuiește pe Angelina Jolie, cea care a intruchipat-o pe Lara Croft in primelor doua producții ale seriei bazata pe jocul video TOMB RAIDER. Alicia…

- Reușita pentru filmul „I, Tonya“, azi-noapte, in cadrul Galei de decernare a Premiilor Oscar. Allison Janney, care joaca rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding, a caștigat Oscarul la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar“. Filmul a fost nominalizat și la categoriile Cea mai buna…

- ZHU – Faded (Original Mix) Rossell Feat Emma – Dancing With Strangers (Original Mix) Dennis Ferrer Feat Mia Tuttavilla-Touched The Sky (Original Mix) Trillian Miles – Love For A Season Late Night Alumni – Empty Street Karmon – Bluesky Simone Scaramuzzi – Django (Original Mix) Oliver $, Jimi Jules –…

- Ultima moda in materie de blugi la YNNA Fashion Art din centrul Piteștiului. Blugii sunt unele dintre cele mai populare piese vestimentare din toate timpurile. Aceștia reprezinta niște articole vestimentare confortabile și moderne, pe placul tuturor, care exista in garderoba oricarei femei. Ultimul…

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Deputatul PSD Andreea Cosma s-a prezentat miercuri la sediul IGPR pentru a depune o plangere penala, dupa ce ar fi primit mai multe amenintari la telefon, au declarat oficiali din IGPR. Inspectia Judiciara a anuntat pe 16 februarie ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al…

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania. Pe langa timpul petrecut la microfonul Virgin Radio Romania, Andrei a strans...…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Daca e sa vorbim despre triunghiuri amoroase, atunci cu siguranța povestea prezentata de Charlie Puth ți se va parea super amuzanta. Celebrul cantareț a divulgat ca se intalnea cu Selena Gomez, dar nu-i putea caștiga nicicum atenția. Toate acestea se intamplau in 2016, cand intre cei doi oricum parea…

- Un barbat din Baila banuit de comiterea unei infractiuni de furt retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat de 55 de ani, din municipiul Braila,…

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Caroline Wozniaki (27 de ani), pozitia a 2-a in lume, se vor intalni, sambata, de la ora 10:30, in finala turneului Australian Open. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT de Spynews.ro.

- Topul celor mai populare personaje negative din istorie a fost publicat de Empire, celebra revista din domeniul cinematografic. Conform revistei, cel mai popular personaj negativ din toate timpurile vine din “Star Wars” și este, bineințeles, Darth Vader. Pe locul al doilea se afla Joker din “The Dark…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Australian Open. Jucatoarea romanca de tenis a reușit o victorie de senzație in fața cehoaicei Karolina Pliskov, pe care a invins-o cu scorul de 6-3, 6-2. Pentru Simona Halep aceasta este prima calificare in faza semifinalelor la Australian…

- Debutul in lungmetraj al regizorilor Dan Pita si Mircea Veroiu a fost la un pas sa fie umbrit de o intamplare tragicomica. Temutul Dumitru Popescu a parasit sala in timpul proiectiei, iar toti ceilalti cenzori au presupus ca acestuia nu i-a placut filmul, desi „Dumnezeu“ plecase sa dea un telefon, fiind…

- Antonia a postat pe facebook o fotografie in care apare blonda. Cantareata nu are de ce sa se teama pentru ca este superba. Nu degeaba este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Cantareata Antonia a fost inclusa de o publicatie straina in Top 100 cele mai frumoase…

- Halsey este o mare susținatoare a drepturilor femeilor, iar asta se poate vedea clar in versurile pieselor sale. Solista a recitat, in weekend, o poezie extrem de profunda in care vorbește despre abuzurile asupra femeilor și cum asta ar trebui sa se opreasca cat mai curand. Fiind o parte din marșul…

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Dupa “Something Just Like This” in colaborare cu Coldplay, e randul unei noi piese de la The Chainsmokers sa intre in lumina reflectoarelor. Sick Boy e ceva diferit fața de ce ne-am fi așteptat de la ei: e o piesa mai profunda și cu un mesaj destul de puternic, pe care va lasam sa-l descoperiți...…

- Daca nici voi nu știați unde s-a ascuns superstarul in ultimul timp, iata ca am aflat cu ce-și mai ocupa timpul. Cu toții suntem obișnuiți sa-l vedem pe Justin Bieber in fața camerelor de filmat, de cele mai multe ori fiind urmarit de paparazzi la fiecare pas, dar se pare ca starul și-a descoperit o...…

- Culoarea “clasica” de ruj este roșu. Dar nu orice femeie prefera un look clasic, de aceea s-au inventat multe alte nuanțe, fiecare spunand cate o “poveste” despre femeia care il poarta. Roșu aprins – ai incredere in tine, iți place sa iți pui in evidența feminitatea și senzualitatea și, in același timp,…

- Astazi, inima lui Alice, pe Insta, a mers la un makeup artist exceptional, Anar Agakishiev. “Cu mana pe inima, jur ca nu am mai vazut un before/after ca acesta, pana acum! Si nu e singurul. Sute de femei au trait o experienta unica. Arunca un ochi pe acest cont!” Dear friend, @drcahidshahbazov , I made...…

- Cel mai de succes concurs radio din lume a inceput la Virgin Radio Romania! Te provocam sa ghicești ce zgomot se aude la radio și, daca ghicești, iți dam 5000 de euro! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne poți suna sa-ți incerci norocul in fiecare zi, la Virgin...…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Orice femeie iși dorește buze frumoase, puse in evidența de culoarea potrivita, care sa dureze pe parcursul intregii zile. Specialiștii Avon recomanda cațiva pași pentru a atinge obiectivul „buzelor perfecte”: Pas 1: EXFOLIAZA Este important sa folosești un scrub special care inlatura celulele moarte…

- O noua zi, o noua dilema pentru Andrei Niculae! Astazi la Virgin Radio Romania ascultatorii au fost intrebati cu ce ar inlocui cea mai puternica declaratie de dragoste, adica replica “te iubesc”? Raspunsurile nu au incetat sa apara pe whatsapp la 0734.666.000! Anca Buc: “Ai grija de tine!” Razvan Iași:…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Actrita australiana Margot Robbie (27 de ani), care a jucat rolul Harley Quinn in „Suicide Squad“ a marturisit ca, pe langa fanii pe care i-a castigat datorita filmului, faima a atras in jurul ei si o atentie neplacuta, pentru care a fost nevoita sa investeasca mai multi bani in masuri de securitate…

- De luni, fii cu ochii pe site-ul Virgin Radio Romania și cu urechile pe frecvențele Virgin Radio Romania! Imparțim cu tine cel mai mare tort virtual din lume iar daca prinzi o felie, navigand prin paginile virginradio.ro, ai șansa sa caștigi simplu un iPhone X sau unul dintre cele 100 de cadouri surpriza…

- Cantareata Antonia a fost inclusa de o publicatie straina in Top 100 cele mai frumoase femei din anul 2017. Ea a fost situata pe locul al 11-lea in clasament, surclasand-o pe Monica Bellucci, precum si pe actritele premiate cu Oscar Keira Knightley, Natalie Portman, Marion Cotillard si Lupita Nyong’o.…

- Antonia se afla la cea de-a cincea aparitie in aceasta lista, iar in acest an le-a surclasat pe actritele si modelele: Emma Watson, care a detinut primul loc in acelasi clasament intocmit in 2011 si care in acest an ocupa locul 14, Lupita Nyong'o, aflata pe locul 19, Gal Gadot, cunoscuta pentru interpretarea…

- “Beauty and the Beast”, noua adaptare a basmului ”Frumoasa și Bestia”, cu Emma Watson, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Ewan McGregor, Stanley Tucci si Ian McKellen, este lider in box office-ul mondial din 2017, cu 174,8 milioane de dolari. Filmul este și unul dintre cele mai bune trei debuturi…

- Ok, știm ca a doua nu a primit inca titlul de ducesa, dar odata cu nunta din luna mai se va intampla și asta. Pana atunci, observam ca logodnica Prințului Harry a inceput deja duelul stilului cu Kate Middleton, cumnata sa, cea care a stat pana acum in centrul atenției admiratorilor regali. Ieri, insa,…

- Un iPhone este un cadou scump. De aceea, inainte de a-l face cadou cuiva ar fi bine sa te gandesti serios. Un tanar i-a oferit un telefon Apple iubitei lui, iar dupa ce s-a despartit de ea i l-a cerut inapoi. Tanara a refuzat sa-l returneze, cel putin pana cand nu isi facea rost de alt telefon. Din…

- Daca forțam o paralela cu cei 3 ciobanei cu 3 turme de oi din legenda Mioriței, atunci Premiesku ar fi 3 DJi cu 3 armate de fani prin cam toate colțurile lumii. Proiect electronic nascut și crescut in Romania dar deja prezent pe scenele marilor festivaluri de techno din Europa și nu numai, Livio, Roby...…

- Un interviu mai puțin obișnuit a avut loc la Londra. Spunem mai puțin obișnuit pentru ca mai rar vezi un prinț sa intervieveze un fost președinte american. Prințul Harry și Barack Obama s-au așezat la aceeași masa pentru un interviu ce va fi difuzat pe postul de radio BBC4 pe 27 decembrie. Interviul…

- Imediat dupa ce a aflat ca este castigatoarea Vocea Romaniei, Ana Munteanu a lansat prima piesa din cariera, „Masti“, cu ajutorul antrenorului sau, Smiley. ”E o melodie foarte potrivita pentru ea si e prima piesa dintr-o, sper eu, cariera stralucita a Anei. Noi ne vom da tot interesul sa aiba o cariera…

- Emanuel din Arad este student la Timișoara, așa ca e nevoit sa faca naveta intre cele doua orașe. S-a gandit cum ar fi sa nu mai aiba grija combustibilului și a inscris visul in campania #daretodream. L-am chemat pe Emanuel la București, in studioul Virgin Tonic, și l-am scapat de grija carburantului…

- O aplicatie inedita, aflata inca in stadiul de testare, le va permite femeilor gravide din Japonia sa gaseasca mult mai usor loc pe scaun in metroul din Tokyo. Initiativa celor de la Dai Nippon Printing, compania care a gandit aplicatia, se produce in contextul in care Japonia are una dintre cele mai…

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…