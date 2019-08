Căpuşele sunt atrase de o anumită grupă sangvină Capusele sunt atrase de o anumita grupa sangvina, spune un studiu facut in Cehia. De aceea, oamenii cu acest tip de sange au un risc mai ridicat sa ia inclusiv boala Lyme, potrivit AMPRESS, care preia frunza-verde.ro. Cercetatorii Universitatii Masaryk din Cehia au facut mai multe teste in laborator. Au pus mai multe mostre de sange din toate grupele intr-un vas steril si, timp de doua minute, au monitorizat reactiile capuselor. In proportie de 36 la suta, acestea au preferat grupa de sange A. Grupa B este mai putin apetisanta pentru ele si doar 15 procente au inclinat spre ea. Specialistii vor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Braila și Buzaul și-au prezentat formațiile, Bistrița a terminat turneul din Coreea de Sud, iar Magura Cisnadie a terminat pe 3 in Cehia. Braila-Buzau, 1-1 Dunarea Braila și Gloria Buzau au jucat fiecare pe terenul celailalte echipe, cele doua prim-divizionare prezentandu-și cu aceasta ocazie și noile…

- Capusele sunt atrase de o anumita grupa sangvina, spune un studiu facut in Cehia. De aceea, oamenii cu acest tip de sange au un risc mai ridicat sa ia inclusiv boala Lyme. Cercetatorii Universitatii Masaryk din Cehia au facut mai multe teste in laborator. Au pus mai multe mostre de sange din toate grupele…

- Studiul nu releva cauzele, dar ele sunt de buna seama un efect al migrației de dupa 2004, și mai ales 2007, a peste 12 milioane de est europeni catre țarile din vest. Oamenii de afaceri simt criza forței de munca înca de acum 5 ani, de când efectele crizei economice începusera sa…

- ”Lansez un apel catre toți cei care citiți acest mesaj, indiferent daca sunt din Mioveni, sau din alte localitați ale județului. Pe fondul lipsei acuta de sange din Centrele de Transfuzie, familia unuia dintre colegii noștri, din cadrul societații Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni se afla…

- Selectionata Ucrainei a surclasat echipa Serbiei cu scorul de 5-0, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din Grupa B a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Viktor Tigankov (26, 28), Evgheni Konoplianka (46, 75) si Roman Iaremciuk (59) au marcat golurile echipei antrenate de Andrei Sevcenko.…

- Cand, in sfarsit, temperatura e placuta si iarba verde iti face cu ochiul, tu trebuie sa te pazesti de inamicul care te asteapta in varful ierbii. In intervalul mai-septembrie sunt inregistrate cele mai multe cazuri de muscaturi de capusa. Exista mai multe sanse sa fii muscat de capusa in…

- Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare in Irlanda si Cehia, scrie mediafax.ro. In cazul acesteia din urma scrutinul se desfasoara timp de doua zile, atat vineri cat si sambata. Citeste si Campania electorala pentru alegerile europarlamentare s-a incheiat sambata, la ora 7.00 Pe…

- Studiul care vizeaza amanarea inchiderii minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara va fi prezentat, astazi, oficialilor europeni. Firma poloneza GIG, cea agreata de europeni, va prezenta astazi recomandarile ca privind inchiderea minelor Lupeni și Lonea sa se realizeze intr-o…