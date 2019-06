Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu, internat la Spitalul Elias pentru evaluarea starii de sanatate RADOR (31 mai) - O informație de ultim moment: fostul președinte Ion Iliescu a fost internat la Spitalul Elias din capitala pentru evaluarea starii de sanatate, în contextul unui sindrom febril recent instalat, i-a…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța lansarea aplicației Apel 112, care transmite automat coodronatele geografice ale persoanei care suna la numarul pentru situații de urgența ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Salariul de baza a fost majorat de la 18.000 bolivari (3,46 dolari la cursul oficial) la 40.000 bolivari (7,69 dolari), potrivit decretului publicat vineri in monitorul oficial. Cresterea, a doua din acest an, se aplica cu efect retroactiv de pe 16 aprilie. Totodata, a fost reluata distribuirea…

- Aproximativ 30 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare dupa ce au fost întepate de capuse, a informat institutia, miercuri, printr-un comunicat de presa.

- Valori de peste 80 ug/m3 (micrograme pe metrul cub de aer) in cazul particulelor inhalabile fine cu diametre de 2,5 microni (PM2.5) au fost inregistrate duminica seara in jurul orei 21:13, in centrul Ploiestiului, de aparatul Uradmonitor Model A3, instalat de Asociatia Prahova in Actiune. Ministerul…

- Fostul președinte Ion Iliescu , in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare "Prof. C.C. Iliescu" din Capitala pentru o afecțiune cardiovasculara, au precizat surse medicale. La ora transmiterii știrii, medicii decid daca il vor opera sau nu pe…

- Fostul premier Mihai Tudose anunța ca este „bine”, dupa ce a ajuns de urgența la spital, marți, el suferind un infarct miocardic extins. Tudose spune, într-un mesaj pe Facebook, ca a suferit „un mic incident, probabil pe fondul oboselii acumulate”, dar ca l-a trecut cu…

- Liderul PSD a declarat sambata ca in a doua parte a lunii martie, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta care sa completeze OUG 114/2018, dupa ce vor fi gasite solutii acceptate de toate partile din domeniile bancar, energie si opratorii de telefonie mobila, potrivit Mediafax. ”Am avut in ultima…