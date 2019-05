Stiri pe aceeasi tema

- Sheela Devi, o femeie de 40 de ani din India, a fost dusa de polițiști la Spitalul Colegiului Medical Jawaharlal Nehru (orașul Aligarh, statul Uttar Pradesh), dupa ce inghițise acid sulfuric, potrivit cadrelor medicale. Acolo, medicii au incercat sa elimine otrava din stomacul pacientei cu o țeava…

- Medicii au descoperit ca problemele de sanatate pe care le avea o femeie au fost cauzate de dragostea ei pentru ceai. O femeie de 47 de ani le-a spus medicilor unui spital din Detroit ca are obiceiul sa...

- Liderul spiritual tibetan aflat in exil, Dalai Lama, a ajuns la spital. Calugarul budist, in varsta de 83 de ani, a fost internat intr-o clinica din capitala Indiei din cauza unei infectii. Medicii au declarat ca starea lui este stabila si ca urmeaza un tratament.

- Dupa ce a dezvaluit ca a suferit doua operații pe creier și ca a fost foarte aproape de moarte, Emilia Clarke a facut publice o serie de fotografii cu ea in spital dupa intervențiile chirurgicale. Actrița de 32 de ani a acordat un interviu pentru CBS Sunday Morning și a vorbit despre cariera ei, despre…

- O studenta de 20 de ani a murit subit, dupa ce a luat parte la o petrecere organizata intr-un club din Galați. Tanara a ajuns la spital intoxicata cu alcool si cu o substanta necunoscuta, iar acum polițiștii incearca sa stabileasca, cu exactitate, circumstanțe ein care a murit tanara.

- Decesele au survenit la mai putin de doua saptamani dupa ce peste 100 de persoane au murit din cauza consumului de alcool contaminat in nordul Indiei. "La fiecare 10 minute primim informatii despre victime din diferite locuri. Pana in prezent, aproximativ 200 de persoane sunt in spital, multe…