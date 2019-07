Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut Iranului sa elibereze imediat petrolierul britanic capturat vineri in stramtoarea Ormuz, avertizand ca evolutiile in jurul acestui caz prezinta riscul unei escaladari a unei situatii deja tensionate, relateaza dpa sambata, potrivit Agerpres."Sechestrarea a doua nave…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia nu…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a afirmat vineri ca este "aproape sigur" ca Iranul se afla in spatele atacurilor din ajun a doua petroliere in Marea Oman, in pofida dezmintirilor Teheranului, si a lansat un apel Republicii Islamice sa inceteze orice "activitate destabilizatoare", transmite…

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare ale sale pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate in Golful Oman, adaugand ca niciun alt stat sau actor non-statal ar fi putut fi responsabil, relateaza MEDIAFAX.Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a condamnat…

- Mai multe nave au fost vizate de misterioase „acte de sabotaj” în largul Emiratelor Arabe Unite, alimentând creșterea tensiunii în Golf, în timp ce secretarul de stat american se afla la Bruxelles pentru a discuta despre Iran cu omologii europeni. Luni,…