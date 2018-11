Capturarea navelor ucrainene arată că în Rusia nu se poate avea încredere, afirmă şeful Pentagonului Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a declarat miercuri ca arestarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene incalca un tratat intre cele doua tari si arata ca in Moscova nu se poate avea incredere, relateaza Reuters. "Cand te gandesti ca exista un tratat intre cele doua tari... pur si simplu arata ca pe Rusia nu se poate conta acum sa-si respecte cuvantul", a declarat el presei. "A fost in mod evident o incalcare flagranta a legii internationale. A fost, cred, o utilizare a fortei neglijenta care a dus la ranirea marinarilor ucraineni", a declarat el reporterilor la Pentagon. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

