Stiri pe aceeasi tema

- Fregata australiana HMAS Ballarat a confiscat peste 2,1 tone de hasis si 345 kilograme de heroina în cursul unor operatiuni antipiraterie desfasurate la începutul saptamânii în Marea Arabiei, au anuntat sâmbata

- Resedinta, estimata la 1.7 milioane de dolari, este oferita ca premiul principal in cadrul unui concurs de eseuri. Participantii trebuie doar sa plateasca o taxa de 25 de dolari si sa scrie un eseu, relateaza postul de stiri Calgary News.

- Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo a facut dezvaluiri incredibile despre averea sa și despre investițiile imobiliare facute in Romania. „Situația mea financiara nu ma impinge sa fac aranjamente cu agenții. Am facut și afaceri, am avut o fabrica de confecții…

- Droguri in valoare de peste 200.000 de euro au fost descoperite de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud și procurorii D.I.I.C.O.T., in urma unui flagrant organizat in vama Borș. La sfarșitul anului trecut, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…

- Politia din Surinam a confiscat peste doua tone de cocaina destinate pietei franceze, o captura record in micul stat din America de Sud, a anuntat miercuri procurorul general, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Cea mai mare captura pana acum era de 1.300 de kg si aceasta ar putea sa fie cea…

- Rihanna a luat o decizie radicala! Iși vinde casa din Los Angeles pentru suma de 7,4 milioane de dolari, deoarece ii este frica de hoți. Artista este decisa sa iși vanda casa Chiar daca, artista a achiziționat aceasta proprietate anul trecut, acum iși dorește sa o vanda cat mai repede deoarece crede…

- Paris Hilton și fostul ei iubit, Chris Zylka, se cearta pe inelul de logodna in valoare de 2 milioane de dolari, cu care actorul a cerut-o de soție la inceputul acestui an. Potrivit The Mirror, Hilton inca nu i-a inapoiat lui Chris inelul ce are un diamant de 20 de carate, iar acesta il vrea neaparat…

- Numarul 1 mondial, Simona Halep, a castigat 7.409.564 dolari in 2018, ea impunandu-se in acest an la Roland Garros, Shenzhen si Montreal si a jucat finale la Australian Open, Roma si Cincinnati.Pe locul secund in clasamentul dat publicitatii de WTA se afla daneza Caroline Wozniacki, campioana…