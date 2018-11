Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit la controlul de frontiera un automarfar marca DAF, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Ieri, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit ascunse in peretii unui microbuz, condus de un cetațean roman, peste 1.800 pachete de țigari de contrabanda. De asemenea, la frontiera verde au fost descoperite alte 12.000 de pachete cu țigari…

- Tentativa esuata de a parasi Romania pentru 15 cetateni irakieni. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota i-au descoperit ascunși in interiorul unei autoutilitare, in incercarea de a iesi ilegal din tara. „In data de 13 octombrie 2018,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetatean polonez care conducea un autoturism marca Audi Q7, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Polonia. In data de 5 octombrie a.c., in jurul orei 00.00, in P.T.F. Siret,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - judetul Arad au depistat un grup de 33 de persoane cu cetatenie irakiana care incerca sa iasa ilegal din tara, ascuns in interiorul unui automarfar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac ndash; judetul Arad au depistat 33 de persoane avand cetatenie Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui automarfar, transmite Politia de Frontiera.In dimineata zilei de sambata, la P.T.F Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au intocmit lucrare penala unei mame a doua minore, dar și șoferului care conducea mașina in care se aflau acestea, deoarece au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat. In data de 25 august…

