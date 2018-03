Captura record de cocaina la vama franceza in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției au reținut la data de 10 martie un grup infracțional, format din doi cetațeni romani și un cetațean moldovean, suspecți de contrabanda de țigari in proportii deosebit de mari.

- Captura uriașa de cocaina intr-un port din Olanda. Poliția din Antwerp a descoperit 4 tone si jumatate de cocaina adusa din Columbia, in valoare de 170 de milioane de euro.Cocaina a fost descoperita intr-un container in care trebuiau sa fie transportate banane.

- O cantitate de 631 de kilograme de cocaina de o valoare de piata estimata la 180 de milioane de euro provenita din Columbia a fost descoperita miercuri in Albania intr-un transport de banane, captura-record in aceasta tara, poarta de intrare a drogurilor in Europa.

- Protest la Palatul Cotroceni, pe 21 februarie. Cateva zeci de persoane protesteaza miercuri, 21 februarie, in fata Palatului Cotroceni, cerand revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Iohannis ar fi “avocatul” sefei DNA si i-ar da…

- Savantii americani de la Universitatea Michigan afirma ca branza este asemanatoare drogurilor, din cauza unei substante chimice denumita "caseina", care genereaza dependenta si activeaza...

- Canada se afla in fruntea clasamentului dupa prima parte a concursului de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, care se desfasoara la Gangneung (Coreea de Sud). Reprezentantii "frunzei de artar" au acumulat 45 de puncte dupa desfasurarea tuturor…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- The commercial exchanges between Romania and the US increased in 2017 by 18.5 percent from 2016, reaching at present 3,149.4 million USD, Romania's Embassy to the US informs, quoting official information released by the US Department of Commerce. In 2017, the trade balance shows that Romania…

- Guvernul pregateste un proiect de ordonanta de urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time. In prezent, aceștia trebuie sa plateasca taxe mai mari decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Atleții craioveni au obținut 11 medalii la Campionatul Național in sala, desfașurat weekendul trecut la București. Reprezentanții CSM Craiova au cucerit zece medalii, la seniori și tineret. Ștefania Dragan a reușit singurul titlu național, obținut la saritura cu prajina – ...

- Au folosit tehnica ''rip-off'': sacose mari si trollere de calatorie ascunse langa hayonul containerului, continand calupuri de cocaina pura care trebuia recuperata de traficanti in portul Gioia Tauro.

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Cinci barbați au fost arestați dupa ce o jumatate de tona de cocaina a fost descoperita intr-un avion privat.Drogurile valoreaza peste 50 de milioane de dolari și au fost descoperite de ofițerii de frontiera britanici intr-un avion care a plecat din Bogota, Columbia, și a aterizat luni pe aeroportul…

- Nu mai puțin de 22.334.000 lei au alocat reprezentanții Consiliului Județean Timiș in propunerea de buget pe anul 2018 pentru Sanatate. La Spitalul Județean Timișoara este alocata suma de peste 4 milioane lei din buget pentru proiecte de investiții „in continuare”. Printre proiectele…

- Zi grea pentru angajații IJJ Gorj! Aceștia l-au condus, ieri, pe ultimul drum, pe jandarmul veteran Iosif Roșu. Inmormantarea a avut loc la cimitirul municipal din Targu-Jiu, cu onoruri militare. Barbatul nascut in 1921 era considerat cel mai longeviv jandarm din județ. Reprezentanții IJJ Gorj…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, marti, cu reprezentanti ai Bancii Mondiale pentru a discuta despre aspectele tehnice si pasii necesari pentru realizarea, in parteneriat, a proiectului “Cartierul pentru Justitie”.

- Site-ul ANAF este blocat temporar pe fondul aglomerației pentru depunerea Formularului 600 . Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – www.anaf.ro – s-a blocat, astazii, in condițiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce și sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600…

- Posta Romana ia masuri dupa dezvaluirile facute de Libertatea. Intr-un comunicat de presa, Poșta Romana anunța ca va reduce considerabil timpii de așteptare pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Poștei iși recunosc problemele si spun ca de luna aceasta toate coletele sunt…

- Politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, politiilor municipale, orasenesti, precum si al sectiilor de politie rurala si posturilor de politie comunale au desfasurat, impreuna cu reprezentanti din cadrul ocolului silvic, mai multe activitati de control in domeniul prevenirii si combaterii faptelor…

- Politia din Portugalia si Spania a descoperit cocaina ascunsa in ananas. Au fost descoperite 745 de kilograme de cocaina, scrie BBC. Drogurile erau transportate din America de Sud in interiorul...

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat ieri, in prima instanta, in dosarul drogurilor de 625 de milioane de euro descoperite intr un depozit din Eforie Sud. Pedepsele dictate sunt urmatoarele: Mimoun Kaabounim, zis "Dark Rockyldquo; si "Rockyldquo; 19 ani si patru luni de inchisoareNarvaez Ramon Diego 19…

- Tribunalul Constanta i-a condamnat miercuri, 17 ianuarie, pe cetatenii straini prinsi cu peste 2,3 tone de cocaina intr-un depozit din Eforie Nord in anul 2016. Valoarea drogurilor este aproximata la 625 de milioane de euro. Decizia nu este definitiva.

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a monitorizat si a analizat modul in care posturile de televiziune au reflectat crima de la metrou, iar raportul arata ca imaginile video au fost difuzate de mii de ori pe micile ecrane.

- Reprezentantii grupului de initiativa pentru desfașurarea referendumului de anulare a sistemului electoral mixt nu renunța la ideea abrogarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu traficul aerian se desfasoara normal, a anuntat luni Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei.”Se aterizeaza si se…

- Aproape 150 de kilograme de fildeș de elefant african au fost confiscate de autoritațile din Thailanda.Contrabanda, care provenea din Nigeria și avea destinația China, a fost depistata in aeroportul din Bangkok.

- Astazi are loc licitatia pentru valorificarea navei "Geo Starldquo;, aflata in Portul Constanta. Evenimentul va incepe la ora 12.00, in dana PL2 a Portului Constanta, la bordul navei "Geo Starldquo;, pavilion Republica Togo, numar IMO 7833107, tip general cargo, construita in anul 1980, in Rusia, tonaj…

- Dupa ce anul trecut a amanat deschiderea mai multor portiuni de autostrada, CNAIR incepe anul acesta in forta. Reprezentantii companiei au inspectat ieri lotul 3 al Autostrazii Turda-Sebeș (A 10) in vederea receptiei si deschiderii traficului.

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Citeste…

- Captura record de tigari de contrabanda, in Caras-Severin. Seara trecuta, politistii au surprins in flagrant doi barbați din Reșița, care preluau dintr-un garaj din oras și incarcau intr-un autovehicul cantitatea totala de 247.000 țigarete, diferite marci, nemarcate fiscal de autoritațile romane. Intreaga…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…

- Autoritatile belgiene au capturat, la 30 decembrie, aproximativ sapte tone de cocaina in portul Anvers, din nord-vestul Belgiei, drogurile fiind ascunse in interiorul unui container plin cu banane, informeaza miercuri AFP. Aceasta este una dintre cele mai importante capturi de droguri din Europa din…

- Incendiu intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in 2018. Mii de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de Anul Nou intr-o parcare din Liverpool, informeaza Mediafax . Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri,…

- Potrivit IGPR, oamenii legii au constatat peste 300 de infractiuni, au aplicat aproape 40 de amenzi, au confiscat aproape 8 tone de articole pirotehnice si au retras o autorizatie de comercializare. Politistii au organizat aproape 800 de actiuni si controale in complexe, piete si alte obiective…

- Cea mai mare captura de materiale pirotehnice facuta vreodata de poliția din Constanța a fost realizata la Eforie Nord. Oamenii legii au prins mai multe persoane care urmau sa comercializeze aproape 4 tone de artificii și petarde în mod ilegal. Suspecții au fost reținuți, iar marfa confiscata.…

- Australia a confiscat metamfetamine in valoare de peste un miliard dolari australieni (760 milioane dolari SUA), aceasta fiind cea mai mare captura a acestui tip de drog cu un grad extrem de dependența, conform declarației de ieri a poliției.

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- In dimineața zilei de ieri, 13 decembrie, au fost facute perchezitii inopinate in celulele detinutilor Penitenciarului nr.9-Pruncul, noteaza NOI.md. In urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat din diverse ascunzisuri: 28 de telefoane mobile și 196 de accesori pentru acestea, 17 cartele…