Captură record de Cannabis în Bihor: peste 160 kg confiscate Polițiștii de combatere a criminalitații organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea au destructurat o rețea de criminalitate organizata specializata in trafic de droguri de risc și pus la cale un flagrant delict reușind astfel sa prinda doi barbați, din Oradea și Baleni și o bihoreanca, tot din Baleni, cultivatori de cannabis, outdoor. Cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, flagrantul a fost organizat vineri la Baleni, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Oradea – Serviciul Antridrog și procurorii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Argeșeanul disparut, cautat de peste 150 de polițiști! Și-a anunțat sora ca e sechestrat. Pe 27 septembrie, Marian Micu, de 42 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Harsești, fara a mai reveni la domiciliu. Barbatul locuia singur, iar polițiștii au fost sesizați de mama acestuia. Din primele…

- In cursul zilei de ieri polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat o percheziție domiciliara la locuința unui barbat, de 32 de ani, din localitatea Nucșoara, banuit de savarșirea infracțiunii…

- Recolta impresionanta de…. cannabis la Nucsoara. Cultiva planta in solar, printre rosii. Plante de cannabis, semințe și dispozitive de cantarit, marunțit și consum de droguri au fost descoperite ieri de polițiști, in urma unei percheziții desfașurata in localitatea Nucșoara, județul Argeș. In ziua de…

- • Lovitura grea incasata de clanul Gangal de la Iasi • Procurorii au reusit sa arate ca mai multe tinere au fost fortate sa se prostitueze dupa ce au fost racolate de membrii clanului • Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta au descins la locuintele a patru membri unui grup infractional, de unde au ridicat droguri, bani si mai multe obiecte si acte cu valoare probatorie. Cei patru au fost arestati in Centrul de Retinere si Arestare…

- Miercuri, 11 septembrie. in jurul orei 19:45, pe D.N. in Tileagd, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Aleșd au oprit un tanar de 25 de ani, din Oșorhei care conducea un autoturism furat din Oradea. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca bihoreanul nu deținea permis…

- Ieri, 22 august 2019, polițiștii Postului de Poliției Cetatea de Balta, sprijiniți de polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, l-au identificat și reținut pe un barbat de 33 de ani, din comuna Cetatea de Balta, posesor al unui mandat de arestare preventiva și urmarit la nivel național. Barbatul…