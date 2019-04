Captură record: 12 tone de haşiş confiscate Autoritatile marocane au confiscat, langa frontiera cu Mauritania, 11,94 tone de rasina de canabis ascunse intr-un camion de transport, a anuntat Directia Generala pentru Siguranta Nationala (DGSN), citata de AFP. Captura a fost facuta la Guerguerat, sudul Saharei occidentale, in apropierea granitei dintre Maroc si Mauritania. Operatiunea a dus la arestarea soferului si a agentului de tranzit la postul de frontiera, a precizat politia marocana, miercuri seara, intr-un comunicat. Drogul era ascuns in 'mobilierul de bucatarie aflat intr-o remorca a unui camion inmatriculat in Maroc', a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

