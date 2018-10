Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 39.870 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, pe care mai mulți barbați au incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 30 octombrie a.c., polițiștii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu țigari, cantitatea de 7.970 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 90.000 lei. In data de 20 octombrie 2018, polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari la frontiera de nord, aproximativ 13.000 de pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 150.000 lei. Joi, 4 octombrie a.c., la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari la frontiera de nord, peste 8.500 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 85.400 lei. Ieri, 29 septembrie a.c., la nivelul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari la frontiera de nord, peste 24.000 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 300.000 lei. Ieri, 07 septembrie a.c., la nivelul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari la frontiera de nord, aproximativ 12.000 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de 140.200 lei. Ieri, 06 septembrie a.c., la nivelul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 16.000 pachete cu țigari, ascunse intr-un spațiu special amenajat in podeaua unui autoturism și la frontiera „verde”, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere. * In data de 6 august…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au confiscat 17 mc de material lemnos, de esența rașinoasa – molid, in valoare de 2.800 lei, transportati fara documente legale. Ieri, 01 august a.c., o patrula a poliției de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus,…