- O captura de țigari total neobișnuita a fost facuta de polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației. Aceștia au descoperit plutind pe rau un butoi plin cu țigari de contrabanda. Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 2.750 pachete cu țigari de proveniența…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat in urma actiunilor specifice pe linia combaterii contrabandei cu tigari desfasurate la frontiera cu Ucraina, 48.127 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 554.000 lei, ce urmau sa ajunga pe piața…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, 6.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 70.200 lei, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, 11…

- Politistii din Botosani au facut, in noaptea de miercuri spre joi, o captura de tigari de contrabanda in valoare de peste 140.000 de lei, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) de Politie, Maria Carp. Potrivit sursei citate, tigarile erau transportate cu un…

- Luni, 8 aprilie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 22.00, un echipaj al politiei de frontiera a observat un grup de persoane care…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut trei cetațeni din Somalia, Algeria si Eritreea care au trecut frontiera din Ucraina, in Romania, pe jos. In data de 3 aprilie a.c., la nivelul Sectorului P.F. Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmației s-a declanșat…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 25.560 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 300.000 lei.…

- Un foc de arma s-a auzit aseara la frontiera de stat pe directia localitatii Bistra. Politistii de frontiera au incercat sa opreasca mai multi traficanti de tigarete insa acestia au reusit sa se faca nevazuti. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Colegii nostri au observat in apropierea…