- In urma probatoriului administrat, polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tanar care a incalcat ordinul de protecție, intrand fara drept in locuința femeii cu care avusese in trecut o relație. De asemenea, cel in cauza este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a casatorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea, (46 de ani) a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela era o prezența constanta pe micul […]…

- Un tanar din Zalau si doi din Mesesenii de Jos au fost condamnati, zilele trecute, de catre magistratii Tribunalului Salaj intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit minutei instantei, Gonczi Lorand Levente (21 de ani) a primit doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui…

- Conform acesteia, militarii aflati la prima numire in functie sau nevoiti sa se mute in interes de serviciu - care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata partiala sau chiar totala a ratei imprumutului „in cuantum de pana la 50 la suta din salariul de baza”, scrie…

- Politistii din Drobeta Turnu Severin au identificat un barbat, de 45 de ani, banuit de sustragerea unei sume de bani dintr-o locuința din municipiu. Acesta ar fi patruns, in perioada 11-19 februarie, in locuința unei persoane, de unde ar fi ...

- O grupare de traficanți de droguri a fost destructurata in urma a 13 percheziții facute in municipiile Reșița, Caransebeș și Lugoj, din județele Caraș-Severin și Timiș. La percheziții au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. In 28 februarie, polițiștii Serviciului…

- Politistii Postului de Politie Mihalt l-a identificat pe un minor de 16 ani, din comuna Bucerdea Grinoasa, ca banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dimineata zilei de 10 februarie 2018. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 9 februarie 2018, tanarul…

- Captura impresionanta de droguri la noi in tara. Detalii despre intreaga operatiune, dar si cum a fost posibila demascarea unei retele internationale de traficanti care se ocupa cu punerea in circulatie a narcoticelor va oferi procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea

- Un barbat de 61 de ani din Vaslui a fost arestat vineri, 23 februarie, de judecatorii Tribunalului Vaslui sub acuzatia de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Dupa gratii a ajuns si fiica acestuia in varsta de 37 de ani.

- 19 barbati, locuitori ai Capitalei, cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 ani, au fost retinuti fiind suspectati de comercializarea mai multor tipuri de droguri pe teritoriul țarii. Printre persoanele retinute sunt doi militari ai Armatei Naționale, dar și un fost polițist.

- O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18.20 minute. Din primele informații s-a stabilit ca un barbat in virsta de 28 de ani, o femeie in virsta de 27 de ani și copii acestora,…

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns in port, fortele de ordine au descoperit 330 de kilograme de metamfetamina. Valoarea substantelor narcotice se ridica la 214 milioane de dolari.

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor din Zalau au fost aretați preventiv. La data de 13 februarie a.c.,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- Un copil de doar 12 ani, banuit de comiterea unei infractiuni de furt, identificat de catre politistii constanteni. Prejudiciul in acest caz se ridica la 7500 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au depistat un minor, de 12 de ani,…

- Andrei Muscalu, tanarul de 23 de ani care, duminica seara, si-a omorat cu sange rece unchiul si a desfigurat-o pe sotia acestuia, a fost internat intr-un spital de neuropsihiatrie din Buzau. Medicii de aici il vor supune unor analize pentru a depista daca este dependent de droguri, asa cum sustin apropiatii…

- Aventura unui tanar in varsta de 21 de ani din Alba in domeniul traficului de droguri a fost curmata brusc dupa ce a postat pe Facebook poze cu tigari din cannabis. A fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru cultivare si trafic de droguri de risc. Tanarul a vrut sa treaca la trafic…

- Sute de grame de cannabis, plante in stare de vegetatie, seminte si unt de cannabis au fost descoperite in urma unei perchezitii, efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta. La data de 1 februarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a…

- Poliția Romana, prin intermediul structurilor de combatere a criminalitații organizate, a efectuat, anul trecut, aproape 1.500 de acțiuni operative și 4.500 de percheziții, in urma carora au fost destructurate aproximativ 180 de grupari infracționale organizate. Structurile de combatere a criminalitații…

- Barbatul care a intrat in locuinta Arhiepiscopului Tomisului si a furat un engolpion, o distinctie a rangului de episcop, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanta la un an si jumatate de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva.

- Trei barbați și o femeie au fost reținuți noaptea trecuta de procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vrancea, dupa o acțiune pe lina traficului de droguri, desfașurata impreuna cu polițiștii de la Crima Organizata Vrancea. Anterior reținerilor, s-au facut mai multe percheziții in dosar, in urma carora…

- • Dupa ce acum o saptamana un tanar a murit in urma unei doze de substanțe inca necunoscute Avem consumatori cu gramada, dar nu avem dealeri mari de droguri, ci doar persoane care ajung in atenția autoritaților competente doar daca sunt „turnați“ de cei prinși cu substanțe interzise. Cu alte cuvinte,…

- Miliardarul britanic James Stunt, in varsta de 36 de ani, a fost victima celui mai mare jaf din istoria Marii Britanii: 90 de milioane de lire sterline in cash, aur si diamante au fost furate din locuinta sa. Fostul sot al modelului Petra Ecclestone a anuntat politia dupa ce a vazut ca hotii au jefuit…

- Cinci tineri, cu varstele cuprinse intre 19 si 21 de ani, au fost retinuti de politie in timp ce consumau droguri in scara unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. Cei cinci indivizi s-au dovedit locuitori a Capitalei.

- Un barbat din Suceava a murit carbonizat in incendiul care i-a cuprins casa noaptea trecuta. Un barbat de 84 de ani a fost gasit de pompieri, marti dimineata, mort, intr-o locuinta cuprinsa de flacari in localitatea Negostina, judetul Suceava, cauzele incendiului fiind in curs de stabilire. Conform…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. In urma acestor activitati au fost ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva,…

- Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la Penitenciarul Gherla, pentru soluționarea unei anchete privind traficul de droguri. Madaraș Andrei ar fi pe lista neagra a procurorilor, acesta fiind barbatul ce incerca sa introduca substanțe vegetale de culoare verzui-maronie, ascunse in captușeala de la…

- Polițiști, mascați și procurori. Cu toții au luat cu asalt locuința unui barbat din Roșiorii de Vede. Oamenii legii aveau informații ca barbatul ar deține mai multe obiecte explozibile in casa. In urma percheziției, in locuința barbatului a fost identificat un pistol neletal și o cutie din carton in…

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, a criticat, intr-un discurs rostit cu ocazia Zilei Culturii Nationale, neajunsturile sistemului de educatie din Romania care este responsabil de faptul ca 40% dintre tineri sunt analfabesi social si functional.

- Detasamentul 2 Pompieri Craiova a intervenit cu doua autospeciale, in urma cu putin timp, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din Simnicul de Jos. cu 3 autospeciale de lucru cu apa si spuma. Incendiul se ...

- Fiii unor oameni de afaceri gorjeni, precum si un student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, fac parte dintr-o retea de traficanti de droguri, care a fost capturata de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- Tanarul de 18 ani din judetul Buzau care joi seara a intrat intr-un apartament din Faurei, pe geamul de la baie deschis, fiind prins de proprietara pe care apoi a inchis-o in casa, fugind cu economiile sale, a fost prins vineri dimineata in localitatea Rusetu, judetul Buzau, scrie NEWS.RO. Citeste…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, cetațean strain, a fost prins cu droguri in buzunar la intrare in Judecatoria Brașov. Jandarmii aflați la punctul de control-acces in sediul instanței, și-au dat seama ca barbatul nu este intr-o stare buna, astfel ca i-au facut control corporal, iar intr-un buzunar…

- Cristian Borcea nu reușește sa vanda apartementul din Miami, deși incearca de ceva timp sa scape de el. Mai mult, acesta a scazut și prețul, in speranța ca il va vinde. Acum, apartementul cu vedere la ocean apare pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai puțin decat la sfarșitul…

- Operatiune de succes a trupelor speciale afgane in provincia Helmand, din sudul tarii. Militarii au reusit sa captureze mai multi luptatori talibani si au confiscat arme si munitii. Imaginile au fost facute publice de Pentagon, care s-a ocupat de instruirea trupelor speciale afgane.

- O explozie s-a produs in noaptea de Anul Nou, intr-o locuința (apartament dintr-o casa) de pe strada Avram Iancu, de la o soba pe gaze. Deflagrația s-a produs in jurul orelor 2.00. La fata locului au intervenit o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat din Cugir care cultiva plante de canabis in locuinta proprie si vindea droguri unor persoane din oras, inclusiv, minori a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Romosan Mihai este recidivist, acesta mai avand po condamnare pentru infractiuni similare, precum si o alta in Germania.

- Tragedie in judetul Galati. Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din satul Vanatorii Mici, a fost gasit carbonizat miercuri dimineata, dupa ce la locuinta lui a izbucnit un incendiu. Un vecin a anuntat prin 112 la orele 6,40 ca la o locuinta din satul Vanatorii Mici a izbucnit un incendiu.…

- „Toate miturile despre noi sunt adevarate!“, spune fostul model care ii este alaturi chitaristului de peste trei decenii, in ciuda consumului lor aproape fatal de droguri. „Dar ne-am salvat reciproc…“, conchide tot Prima Doamna a rockului. Tata strict. In ciuda vietii nebune de star rock, Keith, fost…

- La data de 24.12.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Teodorescu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma…

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT au efectuat, miercuri, 28 de perchezitii în judetul Prahova si în Bucuresti, în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în traficul de droguri de risc, trafic de droguri…

- Perchezitii, miercuri dimineața, la o clinica medicala din Cluj-Napoca. Sunt vizate persoane suspecte de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre care faimosul chirurg Mihai Lucan, a carui locuința a fost percheziționata de anchetatori. Lucan, un medic preferat și de foarte mulți albaiulieni,…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au realizat una dintre cele mai mari capturi de droguri de risc inregistrata vreodata in judet: peste 20 de kilograme de canabis. Plantele erau crescute in doua laboratoare improvizate in casa bunicilor unui tanar de 26 de ani, in…

- Un miliardar canadian, fondatorul unui companii farmaceutice, si sotia lui au fost gasiti decedati in locuinta lor din Toronto in circumstante descrise drept "suspecte" de catre politie, informeaza BBC News online.

- Tribunalul Bucuresti a emis joi mandate de arestare pe numele a patru persoane, acuzate de DIICOT ca vindeau droguri unor elevi de liceu din Capitala. De asemenea, un alt traficant a fost plasat in arest la domiciliu.