Captură impresionantă a polițiștilor giurgiuveni: 10 milioane de țigări de contrabandă La data de 11 octombrie 2019, in urma unui control asupra unei nave sub pavilion bulgaresc, polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au gasit cantitatea de 10.000.000 de țigarete de contrabanda. In urma activitaților de cooperare internaționala cu Poliția Fiscala din cadrul Serviciului Fiscal de Stat din Ucraina, polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiști din cadrul I.P.J. Giurgiu și ai Direcției de Poliție Transporturi, cu sprijinul organelor de control din cadrul Direcției Generale a Vamilor și a reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

