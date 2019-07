Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii au elucidat misterul speciei de peste capturata in urma cu cateva zile din apele Barajului Firiza. Potrivit acestora, pestii au ajuns in lacul de acumulare, eliberati cel mai probabil dintr-un acvariu, iar in lacul de acumulare s-au inmultit.

- A fost alerta in județul Maramureș, unde un pescar a prins un pește Piranha in apele barajului Firiza din Baia Mare, iar alte cateva exemplare din aceasta specie au fost vazute in apropiere de malul lacului. Acum, insa, a aparut o explicație in acest caz ce a starnit isterie pe internet.

- Pești piranha, prinși de pescarii baimareni! De aceasta surpriza au avut parte cei care au fost la pescuit, zilele trecute, în zona barajului Firiza, din Baia Mare, potrivit jurnaluluidemaramureș.ro.

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat in 9 august 2018 contractul cu firma Holisun SRL din Baia Mare, care a caștigat licitația estimata la 21.000 de euro cu o oferta de 15.000 de euro, mai exact 71.400 de lei cu TVA. Specialiștii in IT se angajau sa creeze o aplicație pentru…

- In primele 11 zile ale lunii iunie, la Unitatea de Primire Urgente au ajuns patru pacienti dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. Ultimul caz de intoxicatie cu ciuperci a fost tratat in noaptea de luni spre marti, 10-11 iunie 2019. Dr. Dan Roman, medic sef UPU-SMURD Baia Mare: “Pacientul a ajuns in stare…

- In utlima perioada, mai multi maramureseni au semnalat faptul ca se “intalnesc” din ce in ce mai des cu serpi. Specialistii spun ca schimbarile climatice din ultima perioada au deranjat mediul in care erau obisnuite aceste reptile sa traiasca. Mai mult, in lunile mai si iunie, serpii intra in perioada…

- Estimarile din piata de profil arata ca, anul trecut, numarul total de centrale termice a fost de 2,4 milioane de unitati. Conform Ariston Thermo Romania, care citeaza datele Institutului National de Statistica (INS), in ultimul trimestru al anului trecut, o gospodarie a cheltuit in medie…

- Captura inedita pentru trei pescari din Norvegia. Ei sustin ca au filmat o balena alba, care ar fi spion al Rusiei. Specialistii norvegieni care au analizat imaginile confirma in mare parte teoria pescarilor cu spionul marin. Ar fi vorba chiar despre o practica a marinei ruse, care folosesc balenele…