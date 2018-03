Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.12 un barbat, din Cobadin, in varsta de 43 de ani a condus auto marca Mercedes pe strada C.Bratescu din Constanta dinspre b dul Tomis catre I.G.Duca. In momentul in care a ajuns la intersectie cu strada Mihai Viteazu, din cauza nerespectarii indicatorului rutier…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta dimneața, pe strada Crangului din Dej. Un autoturism a ajuns cu roțile-n sus in mijlocul drumului. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Volkswagen, in timp ce se deplasa dinspre centrul municipiului Dej inspre Padurea Bungar,…

- Noutatea anului 2018 pentru Claunic Rent a Car este mutarea sediului impreuna cu intreaga flota de masini din incinta service-ului Post-ul Claunic Rent a Car a mutat sediul și flota de mașini, in Targoviște, pe strada Laminorului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 16:30 pe strada Nicolae Titulescu din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Se pare ca vinovat pentru producerea accidentului este soferul autoturismului, care nu s-a asigurat cand a schimbat directia de mers.…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un carambol a avut loc la intersectia strazilor Soveja si Baba Novac. Mai multe masini care nu au pastrat distanta regulamentara s au ciocnit. Circulatia in zona a fost ingreunata din cauza evenimentului.Din fericire, nu au fost persoane ranite in urma incidentului.Sursa…

- Presa a anunțat cu surle și trambițe inființarea de posturi ale Poliției Locale in cartiere. Din fericire, pentru noi, cei din Avantgarden, Bartolomeu a fost printre primele cartiere cadorisite cu un astfel de post. Din pacate, ori nu funcționeaza acest post de poliție sau funcționeaza doar pe hartie,…

- Un accident rutier soldat cu avarierea a șase autoturisme a avut loc, în acest weekend, pe strada Gheorghe Dima, din Cluj-Napoca.”La data de 10 martie a.c., în jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Un conducator auto aflat sub influenta alcoolului a avariat 5 autovehicule parcate pe o strada din Cluj-Napoca, dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. La data de 10 martie, in jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitate. Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului a reiesit ca un barbat de 35 ani, din municipiul Tecuci, a condus autoturismul pe strada Gheorghe Petrascu si ajungand la intersectia…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Patru mașini au fost avariate duminica dimineața pe strada Miron Costin din Municipiul Bacau. Incidentul a avut loc in jurul orelor 04.00 dimineața, iar șoferul vinovat s-a facut nevazut, abandonandu-și mașina dupa ce a provocat accidentul. „E... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un infractor din Cartierul Ferentari a fost prins dupa ce un politist a tras mai multe focuri de arma in masina in care se afla. Tanarul de 27 de ani a fost urmarit pe strazile Sectorului 5, a avariat o masina de politie si a fost capturat abia dupa interventia mai multor echipaje de politisti si jandarmi.…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 36% in ianuarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Volkswagen e-Golf a fost cel mai cautat model de catre clienți, fiind urmat la mica distanța de Renault Zoe și BMW i3.

- Trei autovehicule s-au ciocnit, miercuri dimineata, pe o strada din Vaslui, dupa ce soferul unei masini a facut infarct. Acesta a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unei tamponari in urma careia patru mașini au fost avariate. Evenimentul rutier a avut loc azi-dimineața, pe strada Caraiman din municipiu. Vina pentru producerea tamponarii o poarta șoferul unui autoturism Opel, care, ingorand indicatorul STOP montat la ieșirea…

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul diminetii de luni, 19 februarie, in Baia Mare. Doua masini care circulau pe strada Progresului, langa statia de Ambulanta, s-au ciocnit intre ele, alegandu-se cu pagube serioase. Dupa cum se poate observa din fotografii, bara uneia dintre masini a zburat la…

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. O strada din cartierul Balduina, centrul Romei, s-a prabușit miercuri seara, în acel loc formându-se un crater de noua metri adâncime, scrie Sputnik France, cu referire la Signs of the times. Roma città aperta. Più…

- ​In ianuarie inmatricularile de masini noi au crescut cu 66% fata de luna similara din 2017, in timp ce numarul de masini second-hand a fost de cinci ori mai mare fata de prima luna din 2017, arata datele DRPCIV. Dacia a fost lider detasat la masini noi, iar Volkswagen, la second-hand.

- Doua gropi amplasate chiar in mijlocul carosabilului, pe strada A.M. Guttenbrunn din Arad, provoaca necazuri mari soferilor. In aceasta seara, intr-un timp foarte scurt, nu mai putin de patru autoturisme si-au distrus directiile in aceste gropi, fiind nevoie sa fie incarcate pe platforme pentru a fi…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs vineri seara in jurul orei 19 pe strada Mintiului din Gherla. Din primele informații, un șofer care circula cu un autoturism Volkswagen dinspre Mintiu Gherlii spre Gherla, la intersecția cu strada Reformei a intrat in coliziune…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Peste 170.000 de tigarete care provin din contrabanda au fost ridicate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a 13 perchezitii efectuate de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Giurgiu, Suceava si Buzau, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Strandului din Ploiesti.. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani care a fost transportata la spital.

- Trei mari grupuri auto germane sunt intens criticate pentru ca au finantat teste in care au folosit maimute care inhalau gaze de la masini diesel, scrie The New York Times. Testele s-au petrecut in 2014 si totul a iesit la iveala dupa un episod dintr-un serial de pe Netflix in care erau prezentate aceste…

- O femeie de 52 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Radu Negru si, la intersectia cu strada Traian, nu a respectat semnificatia indicatorului "Stop", intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 47 ani, un pasager de 35 ani din aceasta masina fiind ranit. In urma…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, o femeie de 52 ani, din Galati,…

- Accident spectaculos, noaptea trecuta, intr-un sens giratoriu din Constanța. Șoferul unui Volkswagen a zburat peste sensul giratoriu și a ramas suspendat cu mașina in aer.Accidentul s-a produs pe...

- La data de 23.01.2018, in jurul orei 00:08, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale in care au fost implicate 8 autovehicule.…

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- ANAF vinde mașini cu prețuri incepand de la 100 de euro. Vanzarea se face prin intermediul site-ului oficial. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de…

- Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de fabricație sau dotari și incepe de la 100 de euro. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu…

- Un accident rutier, soldat cu avarierea mai multor autoturisme, a avut loc, azi-noapte, pe strada Aurel Vlaicu, din Cluj-Napoca.Conform primelor informații, un conducator auto nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar la ieșirea de sub podul din cartierul Maraști în strada…

- La data de 18 ianuarie 2018, in jurul orei 22.40, politistii din Ocna Mures au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Raului, din Ocna Mures. Un barbat de 42 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut…

- Accident grav la Straseni. Un copil care se afla la sanius pe strada 1 Mai spre strada Unirii a intrat sub roata unei masini care se deplasa regulamentar pe strada Unirii a orasului. Minorul a fost transportat de urgenta in stare grava la spital cu fractura femurului sting. Conducatorul auto a fost…

- In week-end, in PTF Halmeu s-au prezentat pentru a intra in țara patru persoane, doi romani și doi ucraineni, conducand trei autoturisme marca Volkswagen și un BMW. Existand suspiciuni ca aceștia ar putea transporta țigari de proveniența ucraineana, polițiștii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali…

- Anul trecut au fost inmatriculate 14.989 autoturisme in Vrancea, majoritatea acestora fiind second hand din import. Anul 2017 a coincis cu eliminarea timbrului de mediu ceea ce a dus la o explozie a importurilor de autoturisme second hand din țarile Uniunii Europene. De altfel, cele…

- Fotocredit: Euro NCAP Euro NCAP a publicat lista celor mai sigure mașini testate de-a lungul anului 2017, "premiantele" anului trecut fiind noile Volvo XC60 , VW Arteon , VW T-Roc , VW Polo , Opel Crossland X , Subaru Impreza și Subaru XV . Astfel, noul Volvo XC60 a fost considerat cel mai sigur…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Euro NCAP a publicat astazi cele mai sigure mașini testate in cele 6 categorii interne in cursul anului 2017. Volkswagen aduna trei premii, Volvo are cel mai mare punctaj, iar Opel și Subaru completeaza onorabil lista premianților.

- Ciclonul bomba care lovește nemilos Statele Unite creeaza situații și imagini demne de filmele despre sfarșitul lumii. Viscolul polar s-a abatut peste Boston dupa ce zona aflata in apropierea...

- NEATENTIE SAU IGNORANTA?… In urma cu aproximativ o ora, pe strada Republicii din Barlad, in zona Spitalului de Urgența, s-a produs un carambol, in care au fost implicate trei autoturisme. Primulautoturism, cu numar de București, care se deplasa din direcția Vaslui spre Centrul Barladului, a intrat intr-o…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie 2018, politistii…

- Fotocredit: Volkswagen Volkswagen a produs in 2017 peste șase milioane de vehicule, valoare ce marcheaza stabilirea unui nou record pentru compania germana. Vandute la nivel global sau targetate spre piețe specifice, modelele Golf, Polo, Passat, Jetta și Santana au fost "vedetele" anului ce tocmai…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 18:20, in centrul localitații Șugag. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și s-a izbit de alte autoturisme ce erau parcate in afara drumului. In accident au fost implicate un autoturism marca BMW, un Renault, un…

- Petrecerea vacantei de iarna inseamna, pentru copii, ras, veselie, excursii, distractie si sanius. Pentru a se asigura ca elevii se vor bucura de toate acestea fara incidente, politistii braileni au cateva sfaturi pentru cei mici.

- Un accident rutier a avut loc marți seara in jurul orei 18:00 pe strada Stejarului din Gherla. Din primele informații reiese faptul ca șoferul unui autoturism marca Opel care circula pe strada Stejarului, dinspre strada Clujului spre strada Theodor Speranția, ajuns la intersecția strazii Mesteacanului,…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- Un accident rutier a avut loc luni, 25 decembrie, in municipiul Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, in zona intersecției dintre Bulevardul Republicii, strada Vasile Alecsandri și strada Craivei. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul marca Renault și altul marca Volkswagen. Cel mai probabil,…