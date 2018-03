Captura de droguri la Calafat Autoritatile romane au anuntat, sambata, ca intr-o masina in care se aflau doi tineri bulgari s-a gasit o cantitate de circa 6 kilograme de droguri – mai exact ca ar fi fost descoperite 12 pachete continand 6203 grame de substanta despre care testele facute de omologii bulgari au confirmat ca este heroina. Din cate se […] Captura de droguri la Calafat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera romani au gasit sase kilograme de heroina in masina unor cetateni bulgari care voiau sa treaca granita in Romania. Drogurile ar fi trebuit sa ajunga in Austria.

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti de frontiera romani si bulgari, a descoperit in masina cu care calatoreau doi cetateni bulgari, 12 pachete care contineau aproximativ 6.2 kg de substanta maronie, suspecta a fi heroina, informeaza Politia…

- Autoritatile au confirmat, vineri, faptul ca a crescut numarul victimelor rujeolei. Dupa cum se stie, in Romania e epidemie de pojar. Mai nou, s-a anuntat ca pana pe 23 martie s-au raportat 11.569 de cazuri de rujeola, 45 dintre pacientii cu un astfel de diagnostic pierzandu-si, din pacate, viata. Cifrele…

- Autoritatile locale din Dolj au decis, joi, suspendarea tranzitarii cu bacul peste Dunare in punctul de trecere a frontierei Bechet din cauza cresterii nivelului fluviului si a inundarii caii de acces spre feribot. 'Din cauza conditiilor hidrologice (cresterea cotelor apelor fluviului Dunarea), autoritatile…

- Autoritațile din Rovinari vor sa amenajeze un muzeu al mineritului in localitate. De asemenea, se doreste infiintarea unui circuit turistic in zona de minerit din zona. Robert Filip, primarul din Rovinari, a declarat ca a discutat cu sefii Complexului Energetic Oltenia pentru a prelua o zona dezafectata…

- Drumul național DN 12B care asigura legatura spre stațiunea Slanic Moldova a fost inchis circulației, luni, din cauza alunecarilor de teren și, posibil, a cutremurului de saptamana trecuta, care au afectat șoseau pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Decizia a fost luata de catre Comitetul Județean…

- Captura uriașa de cocaina in Portugalia. Aproape 2,8 tone de droguri au fost ridicate dintr-un depozit din suburbia capitalei Lisabona.Noua barbați și o femeie, originari din Spania și Columbia, au fost reținuți in acest caz.

- Xabi Alonso, retras din activitatea de fotbalist profesionist, are mari probleme cu legea in Spania. Fostul jucator de la Real Madrid este in atentia procurorilor, care cer opt ani de inchisoare pentru mijlocasul spaniol, acesta fiind acuzat ca a “omis” sa achite opt milioane de euro taxe catre stat.…

- Guvernul a aprobat, astazi, atestarea unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice. Pe lista statiunilor turistice…

- Autoritatile au emis aseara un alt COD ROSU hidrologic, pentru depasirea cotelor de pericol pe raul Buzau ndash; aval Vama Buzaului ndash; amonte acumularea Siriu judetele Brasov, Buzau si Covasna, valabil in intervalul 13.03.2018, ora 21.45 ndash; 14.03.2018, ora 06.00. Conform avertizarii se pot produce…

- A fost forfota pe o strada din orasul de pe Bega. Autoritatile timisorene au fost alertate cu privire la prezenta unui obiect abandonat, in speta a unui geamantan. In prima faza, s-a dispus oprirea circulatiei in zona – atat a pietonilor, cat si a masinilor. Zona a fost izolata de politisti, in asteptarea…

- Polițiștii de frontiera in comun cu procurorii din cadrul PCCOCS au destructurat un grup criminal organizat specializat in trafic internațional de droguri și au ridicat 84 kg de heroina. In schema infracționala sint vizați cetațenii Turciei, de etnie curda, care organizau și efectuau transporturi internaționale…

- Ofițerii Direcției investigații speciale a Poliției de Frontiera din Republica Moldova au deconspirat o grupare de tip criminal specializata in traficul de stupefiante pe teritoriul Republicii Moldova, cu activitate intensa si in Romania si Ucraina. Potrivit Rlive.md, membrii gruparii organizau și efectuau…

- Captura impresionanta de droguri la noi in tara. Detalii despre intreaga operatiune, dar si cum a fost posibila demascarea unei retele internationale de traficanti care se ocupa cu punerea in circulatie a narcoticelor va oferi procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea

- Un barbat de 61 de ani din Vaslui si fiica acestuia in varsta de 31 de ani au fost retinuti de procurorii DIICOT Vaslui sub acuzatia de trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de risc.

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns in port, fortele de ordine au descoperit 330 de kilograme de metamfetamina. Valoarea substantelor narcotice se ridica la 214 milioane de dolari.

- Sectoarele de drum Criva – Blți (drumul național M5), cu o lungime de 133 km, și Blți – Florești – Gura Camencii (drumul național R13), cu o lungime de 40 km, vor fi reparate. Autoritațile planifica in acest sens s contracteze un credit de la ce la cea mai mare chineza ICBC (Industrial and Construction…

- Autoritatile din Beerlin au anuntat ca proiectul privind “gratuitatea pe transportul public pentru a reduce numarul de autovehicule proprietate personala in circulatie” urmeaza sa fie testat pana la finele acestui an in cinci orase din Germania, printre care fosta capitala Bonn (aproximativ 300.000…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Astazi a fost lansat oficial in Romania procesul de implementare a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor. Sistemul va deveni operational in toate tarile Uniunii peste exact un an. De la acel moment, doar medicamentele care respecta noile reguli de securitate vor putea fi puse in circulatie…

- Joi, 8 februarie 2018, incepand cu ora 10.00 la Consiliul Judetean- sala D.Filipescu are loc o activitate preventiva avand ca subiect "identificarea, prevenirea si interventia in cazul consumului de droguri". Participa conducerea Prefecturii, Consiliului Judetean, IPJ si IJJ Buzau, precum si reprezentanti…

- Autoritatile din capitala rusa fac uriase eforturi sa normalizeze situatia in metropola dupa ce aceasta a fost lovita de o furtuna de zapada de o intensitate nemaivazuta. Caderile masive de zapada au provocat haos in Moscova si in regiunile apropiate. Ieri, stratul de zapada a depasit 55 de centimetri,…

- Trei barbați și o femeie au fost reținuți noaptea trecuta de procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vrancea, dupa o acțiune pe lina traficului de droguri, desfașurata impreuna cu polițiștii de la Crima Organizata Vrancea. Anterior reținerilor, s-au facut mai multe percheziții in dosar, in urma carora…

- Vorbind in numele formatiunii pe care o conduce, Kelemen Hunor a reactionat la mesajul prin care fostul prim-ministru Tudose prezenta scuze public pentru declaratia sa privind “fluturatul langa steag”, cum a ajuns sa fie identificata in spatiul public. Chiar daca nu a trecut intru totul cu vederea…

- Se stie deja ca printre primele decizii pe care le-a luat premierul Dancila, de la instalarea sa la Palatul Victoria, vizeaza numirea, marti, a fostului ministru Vlacov in postura de consilier de stat “in cadrul aparatului propriul de lucru al prim-ministrului. Reactionand pe acest subiect, ca raspuns…

- In vederea accesarii fondurilor europene aferente plaților pe suprafața, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, in calitate de proprietari și/sau deținatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din…

- Dupa ce Viorica Dancila si-a prezentat obiectivele, dar si echipa guvernamentala, liderul PSD a urcat la aceeasi tribuna a Parlamentului. Si, pana sa enumere calitatile pe care considera ca le are premierul desemnat, care, daca Cabinetul sau va fi votat, ar fi prima femeie sef de Guvern, Liviu Dragnea…

- Fluviul a continuat sa creasca si in noaptea de sambata spre duminica, varful de viitura fiind prevazut astazi, potrivit datelor Vigicrues. Potrivit datelor disponibile ieri, Sena avea ieri un nivel de 5,78 metri in centrul Parisului, apele continuand sa urce lent pe tot parcursul wekendului. Autoritatile…

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborat in berna in intreaga tara…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Bancherii, politicienii si directorii de companii participanti la Forumul Economic Mondial de la Davos au fost avertizati asupra apropierii unei noi crize financiare. In timp ce bursele inregistreaza cresteri puternice, directorii din sectorul financiar spun investitorilor sa evite repetarea greselilor…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- Protest in Victoria Square ended around 9.00 pm on Wednesday evening with a Hora of Unity (Romanian circle dance - editor's note), with 100 protesters who remained in the area joining hands for this dance. There were a maximum 700-800 people in the Victoria Square to protest on Wednesday evening. Holding…

- Executivul a aprobat astazi pachetul de legi privind schimbul de date si interoperabilitatea. Documentele vor facilita schimbul de date dintre autoritațile publice, prin consolidarea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei de interoperabilitate – MConnect.

- Parintii Dianei Lazar, fata atacata de urs in 23 octombrie 2017 in fata blocului in care locuia din Fagaras, au dat in judecata Ministerul Mediului, Primaria Fagaras si AVPS Fagaras. Mama fetei spune ca Diana are dureri mari la picior, cosmaruri si ii este frica sa iasa din casa. La trei luni de la…

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat la Ungheni printr-o noua ediție a Taberei de sculptura. Astfel, in 2018 la Ungheni va fi organizata o Tabara de sculptura. De data aceasta, va fi dedicata aniversarii de 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Ideea ii aparține primarului Alexandru Ambros. "M-am gandit…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. In urma acestor activitati au fost ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva,…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneze oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph.

- Exact la un an dupa aceasta manifestatie umbrita de violente, procurorii capitalei federale au tras invatamintele din achitarea din decembrie a sase protestatari dintre cei aproape 200 de urmariti penal. In documentele judiciare inregistrate joi, aceiasi procurori au precizat ca, din cele…

- Autoritațile au intervenit miercuri seara pentru salvarea unor turiști aflați in stațiunea montana Ranca. "Am avut trei intervenții aseara, dupa ora 20.00, cu autoșenilata, cu jandarmii montani, cu Salvamontul și Poliția. Am scos tr...

- Tribunalul Constanta a anuntat public in urma cu putin timp pedepsele inculpatilor din dosarul celei mai mari capturi de droguri din Romania Mimoun Kaabounim, zis "Dark Rockyldquo; si "Rockyldquo; 19 nouasprezece ani si 4 patru luni inchisoare.Narvaez Ramon Diego 19 nouasprezece ani si 5 cinci luni…

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Un oradean de 31 de ani, cunoscut samsar de mașini, Sergiu Claudiu Taut, a fost trimis in judecata la sfarșitul anului trecut pentru trafic de droguri. Perchezițiile in acest dosar s-au desfașurat la 31 de adrese din județele Bihor, Satu Mare și Arad. Barbatul a fost trimis in judecata pe 19 decembrie…

- Orele trec, iar barbatul surprins de camerele de supraveghere atingand doi frati – o fetita de 5 ani si un baiat de 9 ani – in liftul unui bloc din Drumul Taberei nu e de gasit. Atat mama micutilor supusi experientei traumatizante, cat si oamenii legii incearca sa dea de urma suspectului, astfel incat…