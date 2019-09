Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul roman lucra pentru o firma din Spania și, in timp ce calatorea in nordul Franței, a fost prins pe A1 de un echipaj al jandarmeriei care efectua un control de rutina, la Arras. The post Un șofer de TIR din Romania a primit o amenda record in Franța: 26.250 de euro appeared first on Renasterea…

- "Captura a fost efectuata in urma unui control efectuat unui dric, care conținea doua sicrie", a declarat comandantul Poliției regionale, Fabian Ospina. Șoferul a fost reținut de catre polițiști.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Regatul Spaniei, pe calea aerului, ca activitatea pe Aeroporturile El Prat din Barcelona, în perioadele 24-25 august si

- Trei barbati din Targu Bujor au fost retinuti pe baza de ordonanta pentru savarsirea infractiunii de proxenetism prin metoda ''Loverboy'', se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Investigatii…

- La data de 9 august 2019, in jurul orei 18.15, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Valea Arieșului pentru combaterea transportului ilegal de material lemnos, pe DN 75, au oprit, pentru control, o autoutilitara care transporta…

- Poliția din Constanța a reținut un barbat in varsta de 42 de ani din orașul Murfatlar, pe numele caruia poliția spaniola a emis un mandat european de arestare. Barbatul este banuit ca ar fi furat bijuteriii din mai multe locuințe din Spania, peste 90.000 de euro și un autoturism. Faptele au avut loc…

- Un autocamion incarcat cu zeci de metri cubi de material lemnos fara documente legale a fost depistat de catre jandarmii galateni. Soferul care conducea tirul cu lemne si firma unde acesta lucra au fost amendate cu mii de lei de catre oamenii legii.

- Captura cu peste 10.000 de kilograme de hașiș la bordul unei nave sub pavilion moldovenesc si cu echipaj ucrainean, din care facea parte opt persoane.Ambarcatiunea a fost acostata in largul coastelor Cartagena, Spania.