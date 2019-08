O bicicleta produsa din capsule din aluminiu pentru cafea folosite a fost realizata in urma unui parteneriat incheiat de Nespresso cu o companie suedeza, in incercarea de a motiva clientii sa recicleze aceste obiecte, relateaza marti Press Association.

Bicicleta Re-Cycle, produsa de compania Velosophy, are soneria in forma de capsula de cafea, dispune de loc special pentru paharele cu cafea in portbagajul din fata si reprezinta ''echilibrul perfect intre sustenabilitate si stil'', dupa cum a indicat directorul executiv al Nespresso, Jean-Marc Duvoisin.

Bicicleta este totodata…