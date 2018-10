Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat un nou esec al industriei sale aerospațiale, dupa ce nava cu pilot Soiuz MS-10 a eșuat dupa lansarea de la cosmodromul Baikonur, transmite Interfax. „A avut loc o oprire de urgența a motoarelor din cea de-a doua treapta. Echipajul este in viața și aterizeaza in Kazahstan”, a declarat…

- Astronautii Nick Hague (american) si Aleksei Ovcinin (rus) sunt in viata, dupa ce capsula Soiuz care ii transporta spre Statia Spatiala Internationala (ISS) a fost nevoita sa efectueze o aterizare fortata joi din cauza unei defectiuni la motor survenite la scurt timp dupa decolare, au anuntat agentiile…

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost retinut de politie, la Moscova, a informat purtatoarea sa de cuvant, Kira Yarmysh, sambata, intr-o postare pe Twitter, transmite Reuters.

- Rusia va incepe in anul 2019 sa furnizeze Turciei sisteme de rachete S-400, a anuntat marti compania rusa de stat responsabila de exporturile de armament (Rosoboronexport), potrivit agentiei Interfax.Citește și: Darius Valcov, afirmații BOMBA despre Cristian Tudor Popescu: 'Este unul dintre…

- Presedintele Finlandei, Sauli Niinisto, este asteptat intr-o vizita de lucru in Rusia in a doua decada a lunii august, informeaza Reuters, citand agentia rusa oficiala de presa RIA Novosti. Potrivit RIA Novosti, presedintele Vladimir Putin are programata o intalnire cu omologul sau finlandez in data…

- Rusia este gata sa discute despre o noua intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a informat agentia de presa Interfax citandu-l vineri pe ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, noteaza Reuters. Casa Alba a declarat joi ca Trump l-a invitat…

- Rusia a difuzat joi mai multe inregistrari video cu noua sa generatie de arme conventionale si nucleare, informeaza Reuters, preia Agerpres.Printre altele, a fost prezentata decolarea unui avion MiG-31 cu rachete hipersonice Kinjal, lansate ulterior in timpul zborului. Potrivit agentiei de…