Căprior lovit mortal de un autoturism de teren, pe DN 1 Un caprior a fost lovit de un autovehicul de teren, sambata seara, pe DN 1, intre localitatile Timisu de Jos si Timisu de Sus. Capriorul a aparut din senin pe carosabil, iar șoferul a fost luat prin surprindere și nu a putut evita animalul. Din nefericire, capriorul nu a supravietuit „In jurul orelor 18.15, pe DN 1, intre Timișul de Jos și Timișul de Sus, la km 156, un autoturism de teren a lovit un animal salbatic care a patruns pe partea carosabila, fara a rezulta victime umane”, a informat reprezentantul Poliției Județene Brașov, subcomisar Alina Ivan. In urma incidentului rutier, circulația… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

