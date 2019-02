Stiri pe aceeasi tema

- Qatar este noua castigatoare a Cupei Asiei, dupa ce s-a impus in finala de la Abu Dhabi, impotriva Japoniei, scor 3-1. Este primul trofeu din istoria qatarezilor, care au reusit sa depaseasca performanta din 1956, cand s-au clasat pe locul trei.

- Orice acord prin care s-ar incheia o disputa teritoriala cu Japonia are nevoie de sustinerea publica, a anuntat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie Reuters, informeaza News.ro.Cu putin timp inainte ca Putin sa se intalneasca la Kremlin cu premierul japonez Shinzo Abe, politia rusa a…

- Vineri, 18 ianuarie a.c., a avut loc la sediul MAI, intrevederea ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, cu Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei in Romania, Hitoshi Noda. Vizita reprezentantului Japoniei a avut loc in contextul preluarii de catre Excelența…

- Vulcanul de pe mica insula Kuchinoerabu din sud-vestul Japoniei a intrat in eruptie joi dimineata, potrivit Agentiei Nationale de Meteorologie si imaginilor difuzate de posturile de televiziune. "Pe...

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse, conform agerpres.ro. …

- Japonia isi va accelera programul de achizitii militare, in urmatorii cinci ani urmand sa cumpere avioane 'invizibile', rachete cu raza lunga de actiune si alte echipamente avansate pentru a sprijini fortele americane in fata expansiunii Chinei in Pacificul de Vest, transmite marti Reuters,…

- Doua aeronave ale Marinei Statelor Unite la bordul carora se aflau sapte militari americani au disparut in spatiul aerian din apropierea Japoniei, au transmis miercuri reprezentantii Marinei, citati de Reuters.