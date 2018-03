Stiri pe aceeasi tema

- O caprioara ranita in zona capului a fost salvata duminica din apele unui parau din orasul Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. ''Pompierii de la sectia Zarnesti au intervenit duminica pentru salvarea unei caprioare cazute in apele paraului Raul din localitate.…

- Pompierii intervin, vineri, pentru recuperarea unui pod plutitor de pe raul Mureș, din zona Paraul Iovului, cu o barba și trei autospeciale. Detașamentul Alba Iulia intervine cu o barca și trei autospeciale pentru recuperarea unei brudine aflate in deriva pe raul Mureș, anunța ISU Alba. Apele raului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Cernavoda au intervenit pentru salvarea unei femei care s-a aruncat in apele Canalului Dunare-Marea Neagra de pe podul Sfanta Maria din Cernavoda. Femeia a fost...

- O femeie, de 83 de ani, din comuna gorjeana Runcu, a fost salvata astazi de pompieri. Batrana era cazuta in casa, iar ambulanța nu a putut ajunge la casa femeii, din cauza zapezii. Pompierii au intervenit in zona cu ...

- Inspectoratul General pentru Situații Excepționale al MAI continua campania naționala „O casa protejata, o viața salvata”, relateaza Noi.md. Pompierii și salvatorii au instalat tot mai multe detectoare in mai multe localitați din țara. Instalații de detectare a fumului toxic au fost montate in localitatea…

- Pompierii din Baia Mare au primit un apel prin care li- s-a explicat ca un caine a cazut in apele raului Sasar și este aproape de a se ineca. Au sosit repede la fața locului și au salvat patrupedul. Cainele a ajuns in apele raului Sasar in zona mall-ului din Baia Mare, scrie ziarmm.ro. Foto: […] The…

- Pompierii bacauani au fost alarmați duminica dupa-amiaza de izbucnirea unui incendiu intr-o casa din satul Ungureni. Cei care au sunat la 112 au anunțat și ca e posibil ca proprietara locuinței, o femeie de 75 de ani, sa fi cazut victima flacarilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Un pui de caprioara care alunecase de pe mal in albia unui rau aproape inghețat din Suceava a fost salvat de pompierii suceveni. Puiul a fost gasit zgribulit și aproape inghețat, dar salvatorii l-au invelit cu paturi și l-au dus la adapost.

- In cursul acestei nopti, pompierii din cadrul I.S.U. ,,Somes” Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs in localitatea Iojib. Urgenta au fost anuntata la ora 23:47, la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fața locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de…

- Un pui de caprioara care a ramas blocat in albia unui parau, la Campulung Moldovenesc, a fost salvat de un echipaj de pompieri, salvatorii coborand cu o scara la animal și predandu-l apoi celor care se ocupa de gestionarea fondului de vanatoare Vineri dimineața, in jurul orei 10:00, ...

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Incendiul s-a produs pe o strada intens circulata. Autoturismul se indrepta spre zona centrala a orasului, iar la un moment dat soferul a observat ca iese fum de sub capota masnii. Imediat aceasta a fost cuprinsa de flacari, insa din fericire conducatorul auto a reusit sa se salveze. Cauza…

- Un cadavru a fost pescuit, marți dupa-amiaza, din apele Marii Negre, in zona Pescarie, din Constanța, in apropiere de Mamaia, de catre pompierii constanțeni. Aceștia au stabilit ca este vorba despre cadavrul unei femei de 47 de ani, din Castelu, pe care familia o daduse disparuta cu o zi in urma. Vezi…

- Pompierii argeseni au pus umarul la salvarea vietii unei batrane de 70 de ani din Curtea de Arges. Acestia au fost chemasi pentru deblocarea usii unui apartament situate pe strada Episcop Nichita, iar batrana din imobil a fost gasita prabusita in balcon. Medicii au reusit sa o salveze pe batrana…

- Doi barbati si o femeie si-au pierdut viata, astazi, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe Drumul National 7, la iesirea din municipiul Orastie. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. ”Pompierii intervin pe DN 7, la iesirea din Orastie, la un accident rutier, soldat cu trei persoane decedate.…

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit pe DN56A, in localitatea mehedinteana Starmina. Pompierii au descarcerat cele doua dintre victime, care au fost predate echipajelor SMURD si SAJ pentru acordarea ...

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul anului 2017, la peste 5.700 de situatii de urgenta, cu aproximativ 14% mai multe decat in 2016, anul trecut fiind inregistrate cele mai multe incendii din ultimii sapte ani, a declarat joi, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, inspectorul…

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina a intrat intr-un gard pe strada Mare din Zarnesti. La fata locului intervin o autospeciala si un echipaj SMURD, in caz de nevoie. Nu sunt victime. „Din cauza ca sunt scurgeri de benzina la capul tractor, precum si…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- A trecut aproape o saptamana de cand un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca un barbat este cautat dupa ce ar fi cazut de pe pod in raul Salauța, care traverseaza localitatea Salva.

- Opt locuinte au fost cuprinse de incendii in ultimele trei saptamani in comuna Calugareni din judetul Prahova, iar in fiecare dintre cazuri anchetatorii au stabilit ca focul a fost pus cu intentie. Dupa primele sapte incendii, politistii au prins un suspect care a fost internat la psihiatrie,…

- Soc si groaza in localitatea argeseana Mioarele. Pompierii veniti sa stinga un incendiu izbucnit la o casa, in cursul diminetii de joi, au avut parte de o descoperire terifianta. Dupa ce au reusit sa stinga fllacarile, au patruns in locuinta si au dat peste cadavrul unui barbat de 45 de ani. Omul avea…

- Un autoturism marca Renault Laguna a luat foc, seara trecuta, intr-o parcare situata pe bulevardul Dacia, din cartierul craiovean Brazda lui Novac. Pompierii din cadrul ISU Dolj au intervenit pentru stingerea incendiului, iar dupa lichidarea acestuia s-a ajuns la concluzia ...

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat doua autospeciale…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.Pompierii spun ca incidentul a avut loc la gura de metrou Politehnica, in timp ce politia afirma ca este vorba despre parcul din apropiere,…

- Politia a declarat ca toate masinile aflate in parcarea auto cu mai multe etaje Kings Dock, care are o capacitate de 1.600 de vehicule, au fost distruse, iar proprietarii ar trebui sa contacteze companiile lor de asigurari. Serviciul de pompieri si de salvare din comitatul Merseyside a declarat…

- Pompierii militari au fost solicitați, vineri dupa-masa, sa stinga un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Giroc. La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autosanitara SMURD, un ofițer și 9 subofițeri. La finalul intervenției pompierii au…

- O casa din comuna Gioc, langa Timișoara, a fost cuprinsa de flacari, iar principalul „vinovat” este…cainele familiei. Patrupedul a ros un cablu electric, fapt care a provocat incendiul. Cauza incendiului care a cuprins casa este un scurtcircuit electric, provocat de cainele familiei. Animalul a ros…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- Un pui de caprioara lovit de o masina a primit o noua sansa la viata gratie unui politist. Agentul a gasit ciuta in agonie pe marginea drumului si i-a dus-o unui vanator, s-o ingrijeasca, pana ce va fi eliberata din nou in natura.

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pompierii au intervenit in peste 2.000 de situații de urgența in Ajun și in prima zi de Craciun. IGSU anunța ca numarul intervențiilor in aceasta perioada e cu 5% mai scazut decat anul trecut. In perioada 24-25 decembrie, echipajele…

- Pompierii voluntari din Tenerife sunt alaturi de familia lui Tony Carcu, ce și-a pierdut viața joi, intr-un tragic accident rutier. Pe langa cluburile pe care le manageria in Tenerife, fratele Ancai Carcu era și pompier voluntar in zona unde traia.

- IGSU spune ca in perioada 30 noiembrie - 19 decembrie inspectorii de prevenire au intensificat verificarile si au facut 659 de controale in cluburi, baruri, discoteci, restaurante, supermarketuri, mall-uri, hipermarket-uri sau biserici, in urma carora au fost constatate 2.825 de deficiente. Inspectorii…

- Pompierii dejeni dar și reprezentanți ai Asociației Anima Pro Terra au fost anunțați in aceasta dimineața de o tanara care-și plimba cațelul in zona de agrement Balta, din Dej, despre faptul ca un caine este captiv intr-un tub de canalizare, dupa ce cazuse in apele inghețate.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta in zona Policlinicii 2.Din primele…

- Moarte cumplita pentru o femeie de 66 de ani, din Constanța. Femeia a decedat dupa ce casa în care se afla a fost cuprinsa de flacari, iar aceasta nu s-a putut salva din flacari. În locuința se mai afla și mama acesteia. Pompierii au fost solicitați printr-un apel la 112 sa intervina…