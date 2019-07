Căprioară albă, surprinsă de un fermier Caprioara alba a fost vazuta de fermier in lanul sau de grau, in comuna Camarașu. „Un fenomen foarte rar! O caprioara alba albinoasa in județul Cluj, comuna Camarașu. Sunt fermier in zona. Erau in graul meu. E un fenomen foarte rar", spune Alexandre Alexandru Lacaille. „Albinos perfect", a adaugat fermierul. Albinismul are loc din cauza unei dezordini congenitale hipo-pigmentare, caracterizata de absența parțiala sau totala a melaninei, pigmentul natural animal, in ochi, piele și par. Acest lucru se poate intampla la toate vertebratele, atat peștii, amfibienii, reptilele,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caprioara alba a fost vazuta de fermier in lanul sau de grau, in comuna Camarasu. „Un fenomen foarte rar! O caprioara alba albinoasa in judetul Cluj, comuna Camarasu. Sunt fermier in zona. Erau in graul meu. E un fenomen foarte rar", ne-a scris Alexandre Alexandru Lacaille. „Albinos perfect", a adaugat…

- Caprioara alba a fost vazuta de fermier în lanul sau de grâu, în comuna Camarașu. „Un fenomen foarte rar! O caprioara alba albinoasa în județul Cluj, comuna Camarașu. Sunt fermier în zona. Erau în grâul meu. E un fenomen foarte rar”, spune…

- Fotografiile cu o caprioara alba postate de un fermier francez stabilit la Cluj fac furori pe Facebook. „Natura a dat o caprioara alba ca zapada”, a sustinut francezul fascinat de descoperirea sa.

- Ziarul Unirea FOTO. ”Bambi cel alb” face furori online. O caprioara ALBA, fotografiata pe un camp, in timp ce se hranea O caprioara alba a fost surprinsa și fotografiata pe un camp din județul Cluj, fenomenul fiind unul extrem de rar. Caprioara alba a fost fotografiata alaturi de un alt pui in timp…

- Un accident rutier s-a petrecut, marți, in jurul orei 12:40, pe raza localitații Ponorel, comuna Vidra. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, un autoturism a acroșat o minora de 13 ani, care se deplasa pe o bicicleta. La ora trasmiterii informației, minora se afla in stare de inconștiența. UPDATE: 13.00:…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 9:30, în mai multe localitati din judetele Alba, Mures, Harghita si Sibiu, dar si în zonele de munte aferente, se vor semnala intensificari ale vântului, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni…

- Astazi, sala Clubului Sportiv Conpet din Ploiesti va gazdui etapa finala a Campionatului National de Popice pentru nevazatori. Vor participa concurenti din judetele Alba, Bacau, Buzau, Cluj, Iasi, Mures, Prahova, Satu Mare, Sibiu si Valcea. Concursul se va desfasura pe echipe si pe categorii de acuitati…

- CODUL GALBEN HIDROLOGIC vizeaza urmatoarele fenomene: scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE ATENTIE.…