Capriciile și toanele gravidelor: mit sau realitate? In perioada sarcinii, o femeie experimenteaza diverse stari pe toate planurile: fizic, psihic, emotional. Ne sunt cunoscute toanele gravidelor, fluctuatiile de dispozitie, irascibilitatea, poftele, dorintele sau preferințele bruște pentru lucruri sau alimente pe care altadata le detestau. Ei bine, in perioada sarcinii nu doar trupul ci și creierul experimenteaza schimbari importante. Acestea sunt cele care orienteaza viitoarea mama spre o ințelegere corecta a maternitații, dar care o fac sa se simta in același timp nesigura de tot ce presupune aceasta noua etapa din viața ei. Afla in ce masura… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Jean Paul Gaultier, supranumit "copilul teribil al modei franceze", a anuntat ca va renunta la tinutele din blanuri si piele în colectiile sale, potrivit huffingtonpost.com.

- Gigantul in e-commerce Amazon a anuntat ca va angaja doar 100.000 de oameni pentru perioada sarbatorilor, folosind in schimb roboti in depozite si pentru alte sarcini ce nu presupun precizie umana.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca nu se teme de urmatorul raport MCV, ci doar de faptul ca ar putea sa cuprinda "anumite lucruri care nu se pliaza pe realitate". "Nu ma tem de urmatorul raport MCV, decat de faptul ca ar putea sa cuprinda anumite lucruri care nu se pliaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie grec a emis o atentionare de inrautatire a vremii pentru perioada 28 - 30 septembrie 2018.

- Incepand de joi, 6 septembrie a.c., Tragerile Loto se vor difuza pe postul de televiziune Romania TV, in cadrul unei emisiunii dedicate, intitulata „ROMANII AU NOROC”. Jucatorii Loteriei Romane si telespectatorii ROMANIA TV vor putea urmari, in direct, in fiecare joi si duminica, tragerile loto, incepand…

- Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect, repartizarea trimestriala a dividendelor de operatorii economici. Antreprenorii vor putea sa beneficieze mai repede de profit, iar statul va putea colecta in timpul anului venituri din impozitul pe dividende, arata un comunicat al ministerului, scrie…