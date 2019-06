Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Arad, Dorel Caprar, considera ca Partidul Social Democrat a ințeles mesajul transmis de electorat și s-a angajat in schimbari profunde. „In acest sens, anul viitor, PSD Arad va propune la Consiliul Județean o echipa de oameni pregatiți, onești, cu experiența in administrația publica,…

- Deputatul Florin Tripa face un apel catre toți primarii din judetul Arad sa se opuna moțiunii de cenzura anunțata de PNL și USR impotriva Guvernului, astfel incat sa evite blocarea sau anularea proiectelor de investiții depuse deja prin Programul Național de Dezvoltare Locala și prin Fondul de Dezvoltare…

- O investitie de peste 30 milioane de lei ar urma sa permita administratiei judetene sa reabiliteze, sa extinda si sa doteze Psihiatria Spitalului Judetean Zalau. In acest sens, Consiliul Judetean va depune o solicitare de finantare la Fondul de Dezvoltare si Investitii.

- Investiția cea mai importanta din comuna care este finanțata de guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) II este cea de modernizare The post Investiții cu fonduri atrase intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- PSD iși reconfirma angajamentul de a aduce toate localitațile și satele Romaniei la standardul european de civilizație. Alaturi de Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapele I și II, acest nou program, derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), accelereaza schimbarile in bine…

- PSD este singurul partid de guvernare din Romania a carui prioritate este dezvoltarea tuturor comunitatilor locale. Daca, in trecut, partidele de dreapta aflate la conducerea tarii alocau fonduri pentru modernizarea satelor in functie de culoarea politica a primarilor, PSD a eliminat aceste practici…

- Ședințele de la Consiliul Județean Arad par a fi o arena a luptelor politice tot mai intense. Luni, 8 aprilie, deși la inceputul ședinței extraordinare, in sala CJA au fost prezenți toți consilierii județeni, dupa votarea primului punct – din trei, de pe ordinea de zi, consilierii PSD-ALDE au parasit…

- Consiliul Județean Brașov reface in acest an podurile peste raul Olt, grav afectate de inundațiile din ultimii ani. Dupa ce administrația județeana a facut demersurile necesare astfel incat reconstrucția podului de la Crihalma sa fie preluata și finanțata de catre Compania Naționala de Investiții, iar…