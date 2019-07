Doi salvamontiști din Rașnov au avut o acțiune inedita, duminica dupa-amiaza. Aceștia au intervenit pentru a salva o capra neagra, care avea un picior fracturat. Animalul ajunsese in vecinatatea Cabanei Malaiești, in zona unde, de obicei, pașuneaza caii, noteaza observatorulph.ro. Cei aflați la cabana și-au dat seama ca este ceva in neregula in momentul in care au zarit capra care incerca sa sara și nu putea. S-au apropiat de ea, iar animalul ranit a fost foarte bland și cooperant. Ion și Vlad Adamuța, tata și fiu, membri in echipa Salvamont Rașnov, sunt cei care au preluat capra. Aceștia au pus-o…