- Jandarmii din judetul Hunedoara au oprit, pe un drum forestier situat in zona Coriciu din Masivul Parang, o masina de teren cu numere straine, a carei prezenta in padure fusese semnalata anterior ca suspecta, potrivit Mediafax. Fortele de ordine au constatat ca in autovehicul se aflau patru barbati,…

- Jandarmii din judetul Hunedoara au prins, vineri, doi cetateni romani si alti doi straini care aveau asupra lor arme de vanatoare fara autorizatie, iar in masina acestora au gasit o capra neagra impuscata.

- Modul de interventie la Jandarmeriei la protestul diasporei din Piata Victorie este anchetat de procurorii militari. Anchetatorii vor centraliza toate plangerile depuse la Politie de catre protestatarii batuti de jandarmi.

- In urma cu aproximativ o luna, barbatul in varsta de 37 de ani l-a vazut pe polițistul care il amendase in trecut și l-ar fi amenințat ca il omoara. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal pentru ultraj. In ultimele zile barbatul a sunat in repetate randuri la Secția 2, intreband cand…