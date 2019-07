Capră neagră cărată în spate șapte kilometri. Salvamontiștii i-au salvat viața O capra neagra a fost salvata de catre doi salvamontiști din Rașnov, județul Brașov. Aceasta a fost gasita ranita, iar salvamontiștii au transportat-o pana la un cabinet veterinar. ”Acțiune in desfașurare. Salvamont Rașnov acționeaza și in cazul faunei!! Capra neagra, gasita pe valea Malaiești cu un picior fracturat, este salvata!”, scrie Remi Vee, pe pagina sa de Facebook. Cei doi salvamontiști au transportat capra neagra pe un traseu de aproximativ șapte kilometri. Cel mai probabil daca animalul nu ar fi fost gasit și-ar fi pierdut viața in cateva zile. Vezi și: Fetița… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

