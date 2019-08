Capitolul la care e printre cei mai buni din Liga 1: Andrei Ciobanu, de la FC Viitorul, inclus de doua ori la rand in echipa etapei

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a anuntat, in aceasta seara, ca fundasul stanga olandez Bradley de Nooijer a suferit o interventie chirurgicala, iar evolutia post operatorie este buna.Jucatorul a acuzat unele probleme medicale dupa partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, care au necesitat operatia.La finalul partidei din deplasare…

- FC Viitorul a fost la un pas de a avea punctaj maxim dupa primele patru etape din Liga 1. Echipa lui Hagi a condus cu 2 1 Sepsi Sf. Gheorghe in deplasare, dar a fost egalata in ultimele secvente ale partidei. Oricum, cu trei victorii la rand si un egal in patru partide, echipa constanteana are un start…

- De vineri pana luni sunt programate jocurile etapei a patra din Liga 1. Cinci s-au disputat deja. Dinamo a obținut primele puncte in acest sezon dupa duelul cu Clinceni, singura ramasa in acest moment fara niciun punct. Sepsi are patru egaluri din tot atatea meciuri, iar Viitorul și CFR Cluj conduc…

- FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a patra a Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sf. Gheorghe, a 250 a confruntare sustinuta de echipa de pe litoral in Liga 1 .Partida s a incheiat la egalitate, 2 2, dar oaspetii au scapat victoria printre degete, fiind egalati in minutul 90…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Viitorul vor juca in etapa a patra din Liga 1, duminica, de la ora 21:00. Dupa eliminarea din Europa League, Viitorul se concentreaza pe campionat, unde a inceput perfect, ocupand prima poziție, cu victorii pe linie. Constanțenii și-au propus sa mențina aceeași linie și sa caștige…

- Brazilianul Eric de la Viitorul ar putea sa-și egaleze o performanța stabilita in urma cu 9 ani daca va marca in jocul cu Sepsi Sf. Gheorghe de duminica, ora 21:00. Aflat in cursa pentru titlul de cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1, Eric de Oliveira are șansa de a stabili un nou record…

- Liga 1 la fotbal, etapa a 3-a, incepe vineri, la Iași, cu meciul Poli - Academica, și se termina luni, cu jocul FCSB - Botoșani. Cel mai interesant duel, in Gruia, unde sambata se infrunta campioana și ”lanterna” Dinamo. Vineri 18:00 Poli Iași - Academica Clinceni 1-0 / LIVEOvidiu Horsia (47) 21:00…

- La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a programului sezonului 2019/2020 din Liga 1, care va incepe in week-end-ul 12-14 iulie. FC Viitorul va debuta in noul campionat pe teren propriu, in compania celor de la Dinamo Bucuresti, urmand ca, in etapele 2, 3 si 4 sa infrunte,…