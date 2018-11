Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla cu investițile publice la nivelul la care se afla inainte de aderarea la Uniunea Europeana, iar anul trecut a atins 2,6% din PIB, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, intr-o conferința organizata a Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania.

- Romania traiește pe datorie și baga banii in consum, iar acest lucru duce la inflație, scaderea leului fața de euro și riscuri tot mai mari de a depași deficitul de 3% și de a ne confrunta cu o viitoare criza, arata economiștii consultați de catre Libertatea. Țara noastra a incheiat primele noua luni…

- Guvernul pare a iși dori cu orice preț sa iși treaca in palmares proiectul autostrazii Ploiești - Brașov in pofida oricaror riscuri pentru echilibrele bugetare viitoare și a unor posibile acuze de corupție. Aceasta deoarece in Romania exista practica de a lua la puricat, dupa schimbarea partidului…

- Comisia Naționala de Prognoza a scos la licitație acum zece zile un contract de „Parteneriat” Public Privat pentru realizarea obiectivului autostrada Ploiești- Brașov. Exista insa numeroase semne de intrebare și motive pentru care contractul poate ajunge un al doilea Bechtel. Care sunt principalele…

- Alpenside, liderul asocierii care a castigat contractul pentru proiectarea si executia primilor kilometri din autostrada Comarnic – Brasov (sectorul Rasnov – Cristian), a emis prima factura pe 15 octombrie, conform datelor din Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata (ROGOP) al CNAIR.

- Dupa mai multe incercari ale administratiei locale, planul privind imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Iasi a primit, intr-un final, unda verde de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. De-a lungul timpului, Iasul s-a situat in topul celor mai poluate orase din tara, alaturi de Bucuresti…

- Studiul de fundamentare pentru construcția autostrazii Ploiești - Comarnic - Brașov, adoptat in ședința de Guvern de miercuri, prevede o „suma de succes" dar și o „amenda" pentru constructor, de 100 de milioane de euro pe an, in cazul devansarii, respectiv in cazul intarzierii lucrarilor.„In…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi aprobat studiul de fundamentare privind construirea segmentului de autostrada care va lega Ploiestiul de Brasov, urmand ca din luna spetembrie sa inceapa procedurile de atribuire si dialogul cu investitorii, astfel ca pana…