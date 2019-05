Căpitanul rus al navei de croazieră scufundată la Budapesta , respinge orice acuzaţie în ceea ce-l priveşte Capitanul unei nave de croaziera care s-a ciocnit miercuri pe Dunare la Budapesta cu o ambarcatiune turistica, un accident soldat cu moartea mai multor sud-coreeni aflati la bord, respinge ca ar fi incalcat regulile sau a comis o infractiune, a declarat avocatul sau intr-un comunicat citat vineri de agentia de presa MTI, preluata de Reuters, potrivit agerpres.ro. Politia ungara a anuntat joi ca l-a arestat pe capitanul navei de croaziera, lunga de 135 de metri si care a lovit si scufundat ambarcatiunea mai mica de agrement. Pana acum nu este clar de ce a avut loc accidentul. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

